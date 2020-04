Italská mafie zneužívá pandemie. Bossové čekají na rozdělování státních peněz

Organizovaný zločin využívá v mnoha zemích pandemie koronaviru k posílení svého vlivu. Mafie v Itálii podle některých odborníků kvůli zpomalené ekonomice a karanténě roztahuje svá chapadla. V těžkých časech pomáhá místním obyvatelům a supluje roli státu. Přední italská kriminoložka Anna Sergiová pro deník Aktuálně.cz vysvětlila, že i mafie zažívá těžkou dobu, ale umí se přizpůsobit.

Uzavřené obchody, banky a ztráta pracovních míst dostaly mnoho lidí v Itálii do zranitelné pozice. Pro drobné podnikatele, kteří se kvůli pandemii koronaviru ocitli na pokraji bankrotu, mafie nabízí výhodné půjčky, pro ty nejchudší zase zajištění jídla a každodenních potřeb.

Italský organizovaný zločin se chystá přelstít stát, zastoupit ho v pomoci obyvatelům a nakonec odčerpat miliardy eur, které vláda poskytne na nastartování ekonomiky.

Podle americké stanice CNN italská mafie tímhle způsobem využívá nové příležitosti, které přišly s pandemií. Upevňuje svou moc a rozšiřuje vliv. Symbolem tohoto trendu měl být i pohřeb mafiánského bosse, který se navzdory zákazu a karanténě uskutečnil minulý týden na Sicílii. Desítky lidí se účastnily procesí a ignorovaly vládní nařízení.

Italská kriminoložka a socioložka Anna Sergiová, přední odbornice na italskou mafii působící na Univerzitě v Essexu, v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz vysvětluje, jak v době pandemie funguje v Itálii organizovaný zločin.

Minulý týden se na Sicílii navzdory karanténě konal pohřeb bývalého mafiánského bosse. Procesí se účastnily desítky lidí, porušení zákazu konání masových akci vyšetřuje policie. Je to znamení, že mafie je tak silná, že i v této době může takhle veřejně porušovat zákony?

Myslím, že nejde úplně o porušování zákonů. V tomhle případě jde o vztahy, které mafie udržuje v rámci svých teritorií. Ty jsou založené na respektu a blízkosti. Pokud žijete ve městě, kde má mafie nebo rodinný klan tak silný vliv, že ovlivňuje váš osobní život - například máte vy nebo váš manžel díky nim práci -, tak jste vděčný. Když pak někdo z toho klanu zemře, z úcty se na pohřbu ukážete.

Takže to není primárně o tom, porušit zákon a dát tím něco najevo. Šlo o uspořádání pohřbu, který byl společensky přijatelný.

Díky karanténě v mnoha zemích logicky klesá kriminalita. Platí to i o organizovaném zločinu?

To záleží na tom, o jaké aktivitě se v rámci organizovaného zločinu bavíme. Obchod s kokainem sám o sobě nijak neklesá, ale jeho distribuce ano. Stejně tak klesají další aktivity organizovaného zločinu, jako jsou nelegální sázky na sport, vyděračství. Ale například podvody ve zdravotnictví naopak narůstají.

Italská mafie vydělává peníze především prodejem drog. Jak tedy na obchod s narkotiky dopadá omezení dopravy a zavírání hranic?

Hlavní část trhu pro italskou mafii tvoří kokain. Ten se převáží pomocí legální nákladní dopravy, přes hranice se dostane s potravinami, oblečením a se vším možným. Nákladní doprava není omezená, takže ani obchod s kokainem. Když dorazí do přístavu zásilka s kokainem, nic se nemění, musíte tam poslat dopravní společnost, která vám ji vyzvedne a dopraví tam, kam potřebujete. Distribuce kokainu k zákazníkům je teprve problematická. Ale ani to se nezastavilo, jen je to pomalejší a komplikovanější.

Objevují se informace o tom, že pandemie může naopak pro mafii představovat novou příležitost, jak rozšířit svou moc a infiltrovat i další oblasti ekonomiky. Jak to probíhá?

Myslím, že by se na to nemělo nahlížet jako na novou příležitost pro organizovaný zločin. Ten dělá jen to, co dělal vždycky: přizpůsobuje se. To nejlepší, co teď můžou dělat, je čekat, až se otevřou finanční zdroje určené pro veřejnost, a pak vymyslet, jak se k nim dostat. Jde o peníze určené k investici do zdravotnictví nebo jako pomoc pro živnostníky. Také se otevírají nové trhy, třeba s rouškami, zdravotnickým materiálem. V tom vidím nové příležitosti. Teď je také vhodná doba ke vstupu do politiky.

Na sílící vliv mafie upozornila v pondělí například americká televizní stanice CNN. Podle oslovených odborníků italská mafie využívá pandemii, aby získala důvěru a zastoupila stát. Rozdává například potraviny v chudých oblastech, nabízí výhodné půjčky lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni. Vytváří podle vás mafie na jihu Itálie něco jako paralelní stát?

Tahle distribuce není ale moc častý jev, objevila se dvakrát. Jednou na předměstí Neapole a podruhé v Palermu. A v Palermu to navíc nebylo organizované přímo mafií. Tady se jedná nejspíš o fake news. Pokud by se organizovaný zločin nějak chtěl zapojit do distribuce jídla, bylo by to skrze nějaký způsob vydírání. Jen opravdu velmi chudí lidé potřebují tuhle pomoc a těm ji poskytuje stát.

Ani takové případy ale neznamenají, že mafie přebírá povinnosti státu. Jen přebírají obchod, chtějí z toho těžit. A samozřejmě vytvářejí u lidí pocit vděku. Ale myslím si, že by se rozhodně nemělo mluvit o paralelním státě. Mafie nechce nahradit stát. Potřebuje fungující, ale slabý stát, aby se dostala k penězům.

Sílí tedy mafie v Itálii? Mohla by po skončení pandemie být ještě mocnější?

Tohle je opravdu těžká otázka. Nemyslím si, že budou slabší nebo silnější. Některé věci pro ně budou jednodušší, jako například proniknout do některých sfér ekonomiky. Ale některé mafiánské skupiny teď přicházejí o peníze, takže to není tak, že by z pandemie byli všichni šťastní. Některé skupiny to zničí, některé to přežijí, někdo posílí, jiný ne. Neexistuje jen jedna velká italská mafie.