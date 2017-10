Fanouškem na život a na smrt. Imigrant z Indie si pochvaluje zvolení Trumpa, suvenýry jdou na dračku

před 1 hodinou

Na svém domovském Manhattanu v New Yorku není Donald Trump moc oblíbený. Během prezidentských voleb tam skoro 90 procent lidí hlasovalo pro jeho soupeřku Hillary Clintonovou. Ale v přízemí svého mrakodrapu Trump Tower má prezident fanouška na život a na smrt. A není divu. Pro osmapadesátiletého Rogera Sewaniho, který pochází z Indie, bylo zvolení Trumpa výhrou v loterii. V Trump Tower provozuje krámek se suvenýry. A všichni teď chtějí mít tričko, čepici nebo třeba jen čokoládu s nápisem Trump z místa, které patří prezidentovi a kde až do svého odchodu do Bílého domu bydlel.

New York (od našeho zpravodaje) - Říká se, že doma není nikdo prorokem. A platí to i pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Na newyorském Manhattanu, kde před nástupem do Bílého domu bydlel, získal v loňských prezidentských volbách necelých 10 procent hlasů. Oproti 87 procentům pro jeho soupeřku Hillary Clintonovou.

V nejspodnějším, přízemním podlaží Trump Tower na 5. avenue má ovšem Donald Trump jednoho z nejoddanějších fanoušků. Osmapadesátiletého Rogera Sewaniho, který pochází z Indie.

Zvolení Trumpa pro mě bylo výhrou v životní loterii, říká Sewani.

Stokrát lepší tržby

Ještě před rokem se jeho krámek se suvenýry nijak zvlášť neodlišoval od stovek podobných, do kterých můžete v New Yorku zavítat. Sám Sewani jich provozuje na různých místech Manhattanu přes 20.

"Trumpovské věci tady tvořily maximálně pět procent tržeb," říká prodejce o svém krámku v Trump Tower. Jinak to byla klasika - motivy New Yorku, noviny, cukrátka.

Výsledek prezidentských voleb ale vše obrátil vzhůru nohama.

"Tržby jsou teď stokrát lepší a 99 procent prodeje tvoří věci s Trumpem," libuje si Roger Sewani uprostřed svého "království". Tedy mezi čepicemi, tričky, mikinami, hrnečky, čokoládami a vším možným zbožím, na které lze umístit jméno Trump.

"Lidé chtějí trumpovské věci právě z místa, které Trumpovi patří a kde vždy bydlel," vysvětluje prodejce sídlící v mrakodrapu vlastněném americkým prezidentem.

Tady je Trumpovo

Jak Sewani vypráví, sáhne pod pult a vytasí už trochu ohmataný výtisk amerického deníku New York Times z letošního srpna.

"Vidíte, tady o mně napsali a prezident mi pak zavolal," ukazuje na článek o svém krámku v Trump Tower. A odchází do sousedního Trump Cafe.

Všechno tu nese Trumpovo jméno. Trump Grill, Trump Bar, Trump's Ice Cream. Tady je prostě Trumpovo.

Po pokusu o vtip, zda i ta kavárna Starbucks o patro výše není Trumpova, Sewani vážně vysvětlí, že "Starbucks ne, to je velký řetězec".

Pak ukáže směrem k baru a vypráví: "Tamhle na té židli, pod obrazem svého otce, Trump vždycky sedával." Dvakrát třikrát týdně sem miliardář chodil na jídlo.

"A často se pak stavil u mě a koupil si nějaké sladkosti," dodává Sewani s tím, že "Trump nepije, ale je na sladké".

Smlouva s prezidentem

Roger Sewani Trumpovi ve volbách fandil. Podle svých slov dokonce věřil v jeho úspěch od první chvíle, co podnikatel v létě 2015 oznámil kandidaturu.

Sewani pak poslal Trumpovi e-mail, ve kterém stálo: "Pane Trumpe, chci, abyste byl naším příštím PREZIDENTEM."

Z oranžové obálky obchodník tahá vytištěný e-mail a hrdě dodává: "A tady mi to potom Trump podepsal."

Roger Sewani vypráví, že v rodné Bombaji, odkud už před dvaatřiceti lety přišel do New Yorku, vyrůstal v zámožné rodině investora do železnic. On sám je vystudovaný inženýr.

V New Yorku ale vsadil právě na prodej suvenýrů. Konkrétně v Trump Tower si cenu za nájem stánku před lety osobně dohodl s Donaldem Trumpem.

"A on pak už nikdy nájem nezvýšil," říká Sewani a ještě jednou sáhne do oranžové obálky, odkud vytáhne dopis z Bílého domu z letošního března.

"Díky vašemu širokému profesionálnímu zázemí a velkému odhodlání pracovat pro prezidenta a americký lid budete zvážen na pozici odpovídající vaší velké zkušenosti," čte.

Jde o odpověď na dřívější dopis, ve kterém prodejce vyjádřil zájem pracovat přímo v Trumpově administrativě. A Roger Sewani věří, že tohle je jasný příslib.

"Byl jsem informován, že hledají vhodné umístění," říká Sewani. A přiznává, že on sám pomýšlí na místo diplomata v některé z asijských zemí.

FLOTUS na mikině

V obchodu se suvenýry se mezitím zastavili německy hovořící turisté. Při pohledu na jednu z mikin se ptají, co znamená nápis FLOTUS.

"First Lady of The United States," vysvětluje prodejce, že jde o zkratku pro první dámu USA.

Cizinci ale nakonec mikinu odloží a spokojí se jen s čokoládou s Trumpovou podobiznou. Američané si toho podle Sewaniho většinou koupí víc.

O kus vedle si urostlý mladík v tílku zkouší různé varianty čepic s nápisem TRUMP. Nakonec si vybere "loveckou" verzi v přírodních barvách.

"Jen jsem si do New Yorku odskočil z Apalačské stezky," vysvětluje dvaadvacetiletý Cody z Texasu. Právě je zhruba v polovině známé dálkové turistické trasy, která vede z Nové Anglie až na jih USA do Georgie.

Na dotaz, zda loni na podzim volil Trumpa, odpovídá, že samozřejmě ano. "A dělal jsem i dobrovolníka v jeho kampani," dodává. "Naprosto prezidentovi věřím."

Roger Sewani mezitím poslouchá celý rozhovor. "99 procent lidí, kteří sem přijdou, má Trumpa rádo," komentuje prodejce.

Není divu, že si přeje, aby Trump obhájil úřad a byl americkým prezidentem celých osm let.