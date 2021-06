Kontroly fyzičky, hmotnosti i výšky. Jak bude vypadat cesta Jeffa Bezose do vesmíru

Americká soukromá společnost Blue Origin je o krok blíže ke splnění slibu, že pošle turisty do vesmíru. Historicky první turistický let civilistů by měl odstartovat už příští měsíc a mezi návštěvníky vesmíru bude i nejbohatší muž planety Jeff Bezos. Jak má let vypadat?

Let rakety New Shepard je naplánován na 20. července, tedy na 52. výročí přistání mise Apollo 11 na Měsíci. K historii odkazuje raketa i svým názvem - je pojmenována podle Alana Sheparda, který se v roce 1961 stal prvním Američanem ve vesmíru, připomíná americký deník New York Times.

Raketa, která bude následně znovu použitelná, odstartuje ze západního Texasu. Několik minut poletí kolmo vzhůru - přibližně do výšky 100 kilometrů nad povrch Země, tedy do tzv. hranice vesmíru. Následně se odpojí od kabiny, kde budou sedět pasažéři, a vrátí se.

Kabina ale ve výšce ještě téměř tři minuty zůstane a pasažéři si budou moci odepnout své pásy. Vyzkouší si tak nejen stav beztíže, ale budou mít i unikátní výhled na Zemi. Poté se vrátí do svých sedadel, aby se kapsle mohla dostat zpět na povrch.

Celý let, který vesmírní turisté absolvují bez skafandrů a helem, zabere přibližně deset minut.

"Slibují to už několik let a stále to odkládají, takže pokud skutečně dojde k prvnímu letu, bude to velká událost," říká pro Aktuálně.cz Dušan Majer ze serveru Kosmonautix.cz. Podle agentury Reuters půjde o další milník na cestě k nové éře soukromých cest do vesmíru.

Lety do vesmíru brzy zlevní

Firma Blue Origin, která patří nejbohatšímu člověku na planetě Jeffu Bezosovi, v květnu otevřela možnost stát se jedním z členů první turistické posádky. O místo v kabině v současné době usiluje šest tisíc zájemců ze 143 zemí, kteří se zapojili do neveřejné dražby. Ti s nejvyšší nabídkou se o místo následně "utkají" v živé aukci.

Prozatím cena překročila 2,8 milionu dolarů (58 milionů korun). Jméno výherce bude oznámeno 12. června.

Budoucí vesmírný turista musí mít kromě financí také dobrý zdravotní stav. Zájemci musí být starší 18 let, musí měřit mezi 152 a 193 centimetry a vážit od 49 do 110 kilogramů. Dále musí být schopni odepnout a zapnout svůj pás v kabině za čtvrt minuty, vydržet sedět připnuti v sedačce hodinu a půl, ustát přetížení o síle 5,5 G a vyjít sedm pater za minutu a půl, vyjmenovává podmínky americká stanice CNN.

Přestože se cena za místo v posádce vyšplhala tak vysoko, Majer se domnívá, že později lety zlevní na stovky tisíc dolarů. "Pokud bude dost zákazníků, kteří budou v počátku ochotni zaplatit relativně vysoké částky, tak je možné, že se za pár desítek let cena sníží, protože kvůli masovosti dojde ke snížení nákladů. Nicméně prvních pár let to bude jen pro nejbohatších deset tisíc," myslí si.

Jeff Bezos na palubě

Podobně hovoří i jeden z členů posádky, který svou účast oznámil v pondělí na svém instagramovém účtu. Jde přímo o Jeffa Bezose, nejbohatšího muže planety a majitele firem Blue Origin nebo Amazon.

"Od doby, co mi bylo pět let, jsem snil o tom, že poletím do vesmíru," napsal Bezos na sociální síť, kde zároveň oznámil, že s sebou vezme svého mladšího bratra Marka, který pracuje v charitativní organizaci. "Největší dobrodružství s mým nejlepším přítelem," doplnil.

Bezos se letu zúčastní jen pár týdnů poté, co se chce vzdát svého ředitelského postu v Amazonu, aby se mohl věnovat jiným věcem - svým novinám The Washington Post a právě firmě Blue Origin, kterou podle CNN označil za "nejdůležitější práci, kterou dělá".

Podle Majera si tím Bezos nejen splní sen, ale jeho přítomnost na palubě rakety New Shepard bude mít také symbolický význam. "Podle mého názoru neexistuje lepší reklama, jak dát potenciálním zákazníkům najevo, že svému zařízení opravdu věříte, než když do něj posadíte svého šéfa. To, že tam bude Bezos, má neskutečný symbolický význam z hlediska bezpečnosti," myslí si.

Video: "Poletíš do vesmíru se mnou?" Nejbohatší muž světa úplně ohromil svého bratra