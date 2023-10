Jaderný úlet Putinovy elitní novinářky. Ať to řeší policie, navrhují pobouření Rusové

Šéfredaktorka státní televize Russia Today a manažerka dalších státních médií (de facto ovládaných Kremlem) navrhla odpálit jadernou bombu nad samotným Ruskem. Margarita Simonjanová tak vyděsila i poslance Státní dumy. Žádají, aby její slova vyšetřila policie. Simonjanová slova o jaderném výbuchu pronesla ve svém pořadu Č.T.D. na sociální síti Telegram.

Propagandistka ruského prezidenta Vladimira Putina nejprve spílala Západu kvůli jeho podpoře Ukrajiny, proti které Rusové vedou agresi. "Vedete s námi válku a my jsme nuceni vést válku s vámi, se všemi důsledky," prohlásila nejprve Simonjanová. Podle ní nepřátelé Ruska neustoupí, dokud jim to opravdu neublíží.

Pak se s ruskými diváky podělila o nápad, který jí vnukl podle jejích slov "jeden chytrý člověk." "Pokud provedete termonukleární výbuch stovky kilometrů odtud, na našem vlastním území, někde nad Sibiří, nic hrozného se na Zemi nestane," tvrdila Simonjanová, podle které nenastane ani jaderná zima, ani monstrózní radiace, ani nebudou lidé za několik let umírat na rakovinu. "Co se stane? Veškerá radioelektronika, digitální přístroje, všechny satelity, tenhle foťák, na který teď točím, telefon vedle mě… budou vyřazeny z provozu. A my se vrátíme do roku 1993. Řeknu vám, jaký jsme měli krásný život. Já budu ráda," dodala kremelská propagandistka, která člověka, jenž měl s nápadem přijít, nejmenovala.

Na prohlášení šéfredaktorky Russia Today již reagoval podle Rádia Svoboda mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Uvedl, že Simonjanová nepracuje pro ruské úřady a neodráží oficiální stanovisko Kremlu. Ostřeji se podle ruského zpravodajského serveru Spletnik vyjádřila poslankyně Státní dumy Marija Prusakovová, která Simonjanové slova označila za hlubokou urážku všech lidí žijících na Sibiři. Novinářku zároveň vyzvala k omluvě.

Moskevský politik Nikolaj Koroljov zase podle ruského serveru NGS žádá policii, aby slova Simonjanové vyšetřila. K tématu se také vyjádřil starosta Novosibirsku Anatolij Lokot, který je vzděláním fyzik. "Na termonukleárních explozích není nic dobrého. Důsledky můžeme pocítit na tisíciletí," řekl mimo jiné.

Televize raději tají, kde záběry sehnala. Video Putina v šusťákovce z 90. let obletělo svět: