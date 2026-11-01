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Zahraničí

Jaderný poplach na Ukrajině? „Orešnik letí,“ objevilo se. Letectvo ale uklidňuje

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ukrajinská oficiální aplikace Air Alert!, která upozorňuje na vzdušné poplachy, byla zřejmě v neděli večer napadena hackery. Notifikace totiž ukazovaly jaderné a chemické nebezpečí a hrozící pouliční boje v Kyjevě. Zároveň se v aplikaci objevila zpráva v ruštině: „Ahoj! Nyní bude na celé Ukrajině jaderný poplach. Nebojte se, Orešnik letí.“ Na incident upozornilo letectvo, které nebezpečí popřelo.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Poltava region
Hasiči zasahují na místě ruského raketového a dronového útoku v Poltavské oblasti na Ukrajině. Při něm Rusko použilo také balistickou raketu středního doletu Orešnik, ta může nést jaderné i konvenční hlavice. Snímek byl zveřejněn 24. května 2026 v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu.Foto: Reuters – STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
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„Upozornění! Mobilní aplikace Air Alert! se pravděpodobně stala terčem nepřátelského zásahu. Žádné radiační nebezpečí nehrozí!,“ reagovaly ukrajinské Vzdušné síly v neděli večer na svém účtu na Telegramu a vyzvaly ke klidu.

Aplikace zároveň aktuálně (kolem 22:30 středoevropského času) ukazuje červené nebezpečí ve všech regionech Ukrajiny.

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Nejde o první případ, kdy ukrajinské obyvatelstvo obdrželo chybné varování před nebezpečím. V srpnu 2025 například obyvatelé Poltavské oblasti během ruského útoku dronů dostali upozornění na radiační hrozbu. Úřady tehdy vysvětlily, že šlo o technickou závadu systému varování a žádné radiační nebezpečí nehrozilo.

Podobné problémy se objevily také v Kyjevě 26. října 2026, kdy aplikace opakovaně rozesílala chybná upozornění na letecký poplach.

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Zatím ale není jasné, kdo za incidentem stojí ani jakým způsobem k narušení systému došlo.

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