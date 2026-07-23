Jaderná dohoda mezi USA a Saudskou Arábií na spadnutí. Může ji však překazit Trumpova podmínka

Americký prezident Donald Trump podle zdrojů agentury AP schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social Trump však uvedl, že Rijád musí nejdříve normalizovat své vztahy s Izraelem.
Podle zdrojů agentury Reuters se administrativa chystá dohodu předložit Kongresu. Zdroje obou agentur se shodují, že dokument neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy ohledně šíření jaderných zbraní.
Podle agentury AP dohoda počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu 30 let. Dokument vychází z dohody podepsané v Rijádu v loňském roce.
Podle agentury Reuters text neobsahuje takzvaný zlatý standard, který by zabránil Saúdské Arábii získat přístup k technologii pro obohacování uranu. Součástí textu není ani protokol, který by umožňoval přísnější dohled nad jaderným programem v Saúdské Arábii ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Dohoda by umožnila výstavbu zařízení na obohacování uranu na základě americké a saúdskoarabské studie, uvádí se agentura AP. Podle deníku The Wall Street Journal by studie měla určit, zda se obohacování uranu v Saúdské Arábii vyplatí.
Vliv USA je dostatečná pojistka
Experti v minulosti varovali, že, pokud by Saúdská Arábie získala technologii pro obohacování uranu, tak by to mohlo otevřít dveře jejím snahám získat jadernou zbraň. Členové Trumpovy administrativy tvrdí, že silný americký vliv na saúdskoarabský program je dostatečnou pojistkou před jeho zneužitím pro vojenské účely, uvedl list.
Pro Kongres ale nebude snadné dohodu zablokovat, píše deník The Wall Street Journal. Aby tak učinil, musí obě jeho komory přijmout společné usnesení a pak musí dvě třetiny zákonodárců přehlasovat očekávané Trumpovo veto.
Smíření s Izraelem jako podmínka
Trump uvedl, že podmínkou uzavření dohody je normalizace vztahů Rijádu s Izraelem přistoupením k takzvaným abrahámovským dohodám. Republikánský prezident to ve čtvrtek napsal na sociální síti Truth Social, kde rovněž uvedl, že americko-saúdská jaderná dohoda nepovoluje tomuto království obohacovat uran.
Trump v příspěvku napsal, že „dohoda bude schválena, ale pouze za podmínky, že Saúdská Arábie přistoupí k velmi respektovaným a úspěšným abrahámovským dohodám“. Spojené státy se podle něj nestaví proti civilním jaderným zařízením, která neslouží k obohacování uranu.
„Přistoupení Saúdské Arábie k abrahámovským dohodám by představovalo historický krok vpřed na cestě k míru na Blízkém východě,“ uvedl v reakci úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na sociální síti X .
Šéf Bílého domu už v květnu volal po tom, aby se Saúdská Arábie, Katar, Pákistán, Turecko, Egypt a Jordánsko okamžitě připojily k abrahámovským dohodám, kterými za jeho první vlády v roce 2020 některé muslimské země normalizovaly vztahy s Izraelem. Trump také poznamenal, že by mu bylo ctí, kdyby abrahámovské dohody s ním jako prezidentem USA podepsal i Írán.
Státy, které se k dohodám už připojily, jako Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Maroko, Súdán a Kazachstán, z nich podle něj finančně a ekonomicky výrazně těží. Egypt a Jordánsko s Izraelem smlouvy o normalizaci vztahů uzavřely už v roce 1979, respektive 1994.
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