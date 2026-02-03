Jaderná dohoda mezi USA a Rusem ve čtvrtek vyprší. "Jsme připraveni na svět bez omezení," hlásí Moskva

Rusko je připraveno na novou realitu světa, v němž nebudou platit žádná omezení jaderného arzenálu, až tento týden vyprší smlouva Nový START. Ta Rusku a Spojeným státům až dosud stanovovala limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče
Podle ruských tiskových agentur to uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, pověřený kontrolou těchto zbraní.
Pokud Moskva a Washington nedosáhnou na poslední chvíli bilaterální dohody, smlouva Nový START, kterou v roce 2010 podepsali v Praze americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv, vyprší tento čtvrtek.
„Žádná odpověď je také odpověď,“ řekl Rjabkov podle státní agentury TASS v Pekingu v reakci na mlčení Washingtonu ohledně ruského návrhu, aby byla smlouva prodloužena o rok. Rusko je připraveno na novou realitu, kdy dvě největší jaderné velmoci světa poprvé za několik desetiletí nebudou ve svém jaderném arzenálu nijak omezeny, dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin loni navrhl, aby obě strany ještě rok dodržovaly stávající limity pro rakety a jaderné hlavice, a získaly tak čas na řešení, co bude dál. Ruští představitelé uvádějí, že od Washingtonu dosud žádnou odpověď na tento návrh neobdrželi. Americký prezident Donald Trump na začátku ledna pouze prohlásil, že „pokud smlouva vyprší, tak vyprší“, a že by měla být nahrazena smlouvou lepší.
Stávající smlouva omezuje počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně, tedy na americké i na ruské. Počet nosičů - mezikontinentálních raket na souši, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů - omezuje na 700.
Rjabkov dále řekl, že Rusko podporuje postoj Číny k otázce kontroly zbraní. Pokud jde o Írán, návrhy předkládané Teheránu Spojenými státy se podle něj rovnají ultimátům. V souvislosti s Grónskem pak řekl, že pokud Spojené státy začnou na ostrově rozmísťovat množství protiraketových systémů, Rusko to bude muset vojensky kompenzovat na vlastní straně.
