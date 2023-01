Premiérka, která spustila "jacindománii". Ardernová řešila teroristické útoky i covid

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová končí. Vůbec nejmladší předsedkyně této vlády si získala popularitu svým citlivým, ale rázným jednáním. Nástup ekonomických problémů způsobených pandemií koronaviru jí ale na oblíbenosti ubral. Nyní tvrdí, že na vládnutí už nemá dost sil a chce více času trávit s rodinou.

Čtvrteční překvapivé oznámení o odstoupení přichází v době, kdy popularita její Novozélandské strany práce klesla kvůli ekonomickým dopadům pandemie covidu-19 a vyhlídky na obhájení vítězství v podzimních parlamentních volbách jsou nejisté. Ardernová je podle vlastních slov vyčerpaná, pět a půl roku v čele země během krize bylo pro ni náročných.

Politička se narodila 26. července 1980 v Hamiltonu, její otec byl policista a matka školní kuchařka. Absolvovala politologii a public relations na univerzitě ve Waikatu, po studiích pracovala v kanceláři novozélandské premiérky Helen Clarkové.

Poté žila několik let v Londýně, kde působila jako politická poradkyně tehdejšího britského premiéra Tonyho Blaira. V roce 2008 ji zvolili prezidentkou Mezinárodního svazu socialistické mládeže. V témže roce se stala poslankyní novozélandského parlamentu.

Šéfkou tehdy opoziční Novozélandské strany práce, do které vstoupila už v 18 letech, se Ardernová stala v srpnu 2017 jako nejmladší lídr strany v historii. Již týden po jejím zvolení zaznamenali labouristé nárůst preferencí o devět procent. Svou popularitou Ardernová vyvolala v zemi podle místních médií vlnu "jacindománie".

Nejmladší žena v historii

V parlamentních volbách v září téhož roku její strana získala 36,9 procenta hlasů a 46 poslaneckých mandátů a skončila druhá za tehdy vládní Novozélandskou národní stranou premiéra Billa Englishe.

Novozélandská strana práce se však v rámci koaličních jednání dohodla na spolupráci s nacionalistickou stranou Nový Zéland především a Ardernová mohla sestavit vládu. Voličům mimo jiné slíbila omezení imigrace a zvýšení sociálních výdajů. Je také zastánkyní sňatků párů stejného pohlaví a podporuje liberalizaci zákona o potratech.

Po svém jmenování do čela novozélandského kabinetu v říjnu 2017 se Ardernová stala nejmladším šéfem vlády Nového Zélandu za více než 150 let a také třetí premiérkou této ostrovní země. Ke dni jmenování se také tehdy sedmatřicetiletá politička stala nejmladší ženou na světě v takto vysoké funkci, nyní tento primát patří předsedkyni finské vlády Sanně Marinové, která se ujala úřadu v prosinci 2019 ve věku 34 let.

Dítě a rodina

Ardernovou v době nástupu do čela vlády přirovnávala média k dalším mladým a charismatickým vůdcům, jako je kanadský premiér Justin Trudeau či francouzský prezident Emmanuel Macron.

Premiérka je dosud svobodná, jejím snoubencem je televizní moderátor Clarke Gayford, v červnu 2018 se jim narodila dcera. Premiérčino těhotenství sledoval celý svět a dceři se ještě před jejím narozením začalo přezdívat "královské dítě". Zájem médií vzbudila šéfka novozélandské vlády svou odhodlaností zůstat během očekávání i po porodu ve funkci.

"Jsem jenom těhotná, nikoliv nezpůsobilá," komentovala to. Na Novém Zélandu její případ vzbudil fascinaci, které se začalo říkat "Jacinda babymania". Stala se druhou volenou vůdkyní na světě, která v úřadu porodila dítě, po pákistánské premiérce Bénazír Bhuttové v roce 1990.

Sympatie si získala i za své ohleduplné chování po atentátech na mešity ve městě Christchurch v březnu 2019, při nichž zemřelo 51 lidí. Musela si ale poradit i se sopečnou erupcí na novozélandském ostrůvku White Island v prosinci 2019, při níž zahynulo 20 osob.

Pandemie koronaviru

Novozélandskou stranu práce přivedla Ardernová v posledních parlamentních volbách v říjnu 2020 k nejlepšímu výsledku za půl století, když zúročila rozhodnou reakci své vlády vůči pandemii covidu-19. Tu řešila velmi přísným uzavřením hranic i lockdowny. Její strana získala 49 procent hlasů a v zákonodárném sboru má nadpoloviční většinu.

V lednu 2022 Ardernová oznámila kvůli rychlému šíření varianty omikron v zemi zesílení restrikci a současně zrušila svoji plánovanou svatbu.

Podle posledních průzkumů ale nyní popularita strany i Ardernové klesla na nejnižší úroveň za celou dobu jejího mandátu. Premiérka loni v rozhovoru pro britskou stanici BBC řekla, že tento pokles je cenou, kterou její vláda zaplatila za to, že ochránila svůj lid před covidem. Opozice jí také vyčítala růst nákladů na bydlení, obavy z kriminality a nedodržení volebních slibů, které musely být odloženy kvůli pandemii.

Ardernová fandí ragbyovému teamu Chiefs z jejího rodného regionu Waikato, který leží na novozélandském Severním ostrově.