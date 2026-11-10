Izraelští vojáci zabili u Nábulusu 14letého Palestince, chtěl na ně házet kameny

Izraelští vojáci v pondělí večer zastřelili na okupovaném Západním břehu 14letého Palestince, informovaly v úterý tiskové agentury AFP a DPA s odvoláním na palestinské zdravotní úřady. Izraelská armáda k tomu podle agentur sdělila, že vojáci se obávali, že na ně bude několik Palestinců házet kameny.
„Vojáci identifikovali několik teroristů, kteří měli v úmyslu házet kameny na silnici využívanou izraelskými vozidly. Stalo se to v oblasti, kde byly v poslední době na izraelská vozidla kameny házeny,“ sdělila v úterý AFP izraelská armáda. „Vojáci zareagovali střelbou směrem k nim, aby hrozbu odvrátili,“ dodala na dotaz francouzské tiskové agentury.
Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že jeho zdravotníci v pondělí u obce Burka nedaleko Nábulusu ošetřili dvě osoby se střelnými zraněními a převezli je do nemocnice. Izraelské jednotky jim ale podle Červeného půlměsíce neumožnily přístup ke třetímu zraněnému a zadržely také tři dobrovolné zdravotníky. Podle DPA vojáci tělo nezletilého odvezli s sebou.
Podle izraelské nevládní organizace B'Tselem izraelská armáda od teroristického útoku Hamásu z Pásma Gazy na Izrael ze 7. října 2023 do letošního června zabila na Západním břehu nejméně 241 nezletilých.
Od října 2023, kdy Izrael v reakci na teroristický útok Hamásu zahájil válku v Pásmu Gazy, zabili izraelští vojáci na Západním břehu celkem nejméně 1116 Palestinců, a to jak civilistů, tak ozbrojenců, napsala v úterý AFP. Během téhož období zemřelo při palestinských útocích nebo střetech mezi Palestinci a izraelskými jednotkami nejméně 51 Izraelců, vyplývá podle AFP z oficiálních izraelských údajů.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Podle dřívějších návrhů při mírových jednáních, která jsou od roku 2014 na mrtvém bodě, měly Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu. Na Západním břehu nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a asi 700.000 Židů.
Izraelské bezpečnostní složky provádějí v táborech na Západním břehu už řadu let razie proti palestinským radikálům, při nichž ale umírají i náhodní civilisté. Začátkem loňského roku izraelská armáda do razií nasadila poprvé po mnoha letech i tanky a vyhnala z domovů desítky tisíc Palestinců. Izraelské buldozery při operacích ničí palestinské domy i místní infrastrukturu.
Situace na Západním břehu se zhoršila s nástupem poslední vlády Benjamina Netanjahua v prosinci 2022, v níž jsou i krajně pravicoví ministři, kteří otevřeně hovoří o anexi Západního břehu. Od útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 výrazně vzrostly útoky židovských osadníků na palestinské obce na Západním břehu.
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