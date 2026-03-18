Izraelští vojáci vpochodovali do Libanonu. „Je to absolutní zlo,“ zní z uprchlických táborů

Izraelští vojáci vstoupili do Libanonu. V bombardované zemi dosud zemřelo téměř 900 lidí a milion ztratil domovy.
Izrael vysílá pěchotu na území Libanonu. Obě země si už druhým týdnem vyměňují raketové útoky. Od chvíle, co milice Hizballáh začaly ostřelovat sever Izraele. Podle zahraničních médií může operace přerůst v dlouhodobou okupaci.
Izraelská armáda oznámila zahájení „limitované a cílené“ pozemní operace proti baštám Hizballáhu na jihu Libanonu. „Jde o součást širší obranné strategie s cílem narušit teroristickou infrastrukturu a eliminovat bojovníky,“ uvedla armáda v pondělním prohlášení.
Do oblasti mají zamířit tisíce izraelských vojáků. Boje v zemi letos opět propukly poté, co Íránem podporované milice Hizballáh začaly ostřelovat sever Izraele jako odvetu za izraelsko-americký útok, který zabil íránského vůdce Alího Chameneího.
Formálně jsou ale obě země ve válečném stavu již od roku 1948.
Americký zpravodajský portál Axios ještě před ohlášením vojenské operace uvedl, s odkazem na izraelské a americké zdroje, že konečným cílem Izraelců může být „zabrání území až k řece Litani“. Řeka je vzdálená zhruba 30 kilometrů od hranic.
Nejmenovaný vysoce postavený izraelský činitel měl dále americkému médiu sdělit, že plánem je v jižním Libanonu „udělat to, co jsme udělali v Gaze“.
Z uprchlických táborů zní strach
Libanonci, kteří už museli kvůli předchozímu bombardování z jihu země uprchnout, se obávají, že o své domovy přišli definitivně. Bojí se okupace území a dalších násilností.
„Vraždí děti, ženy i staré lidi. Unášejí, rabují a kradou domy. Spalují zemi. Izrael známe jako naprosté zlo. Pokud Bůh dá, zmizí a zanikne,“ sdělil pro agenturu Reuters jeden z uprchlíků Sami Ghosn ve stanovém táboře nedaleko hlavního města Bejrútu.
Libanon poprvé od začátku současných bojů navštívil generální tajemník OSN António Gutteres. „Lidé v Libanonu si tuto válku nezvolili, byli do ni zavlečeni,“ sdělil při návštěvě a vyzval k okamžitému příměří. Podle Gutterese totiž neexistuje vojenské řešení celého širšího konfliktu na Blízkém východě.
Libanon zatím patří mezi nejvíce zasažené země současného konfliktu v regionu. Dosud v zemi, podle informací BBC, zemřelo téměř 900 lidí, z toho více než sto dětí. Další milion lidí musel uprchnout ze svých domovů. Izraelská armáda zatím potvrdila smrt dvou vojáků v oblasti.