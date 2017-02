Izraelský voják, který zastřelil neozbrojeného palestinského útočníka, dostal 18 měsíců vězení

před 49 minutami

Izraelský voják, který loni zastřelil zraněného palestinského útočníka, zatímco ležel bezbranný na zemi, půjde na 18 měsíců do vězení. Napsala to agentura Reuters. Elora Azariu už dříve shledali vinným ze zabití, v úterý soud rozhodl o výši trestu. Incident, který rozděluje izraelskou společnost, se odehrál na okupovaném Západním břehu Jordánu loni 24. března. Voják tehdy přišel na místo útoku dvou Palestinců na izraelské vojáky. Jeden z útočníků byl v té době už mrtvý, druhý ležel zraněný na zemi. Azaria přistoupil k ležícímu Palestinci a vpálil mu kulku do hlavy. Prokurátor pro něj žádal trest tři až pět let vězení. Úřad izraelského prezidenta uvedl, že zváží milost pro vojáka.

autoři: Zahraničí, ČTK