Izraelský velvyslanec: Školy by měly povinně navštěvovat koncentrační tábory

Izraelský velvyslanec v Německu Ron Prosor by chtěl, aby školáci povinně navštěvovali památníky v bývalých koncentračních táborech. Důležité to podle něj je zejména pro děti migrantů z muslimských zemí. Diplomat to řekl mediálnímu domu RND.
„Bylo by to nesmírně důležité, zejména pro mnoho dětí s muslimským imigrantským původem,“ uvedl velvyslanec.
Velvyslanec také řekl, že by se v Německu měla častěji konat setkání a rozhovory s Židy a Izraelci. „Když jsem navštěvoval arabské země a hovořil se svými hostiteli o naší historii, zpočátku jsem se často setkával s předsudky vůči Židům a Izraelcům. Po takových rozhovorech bylo porozumění pokaždé znatelně větší,“ sdělil Prosor.
Velvyslanec také sdělil, že si nedokáže vysvětlit, proč v Německu po teroristickém útoku hnutí Hamás na Izrael 7. října 2023 podle něj tak prudce vzrostl antisemitismus.
„Jediný způsob, jak skutečně bojovat proti antisemitismu, je prostřednictvím důsledné legislativy,“ řekl diplomat. Vyslovil se proto, aby byla právně závazná definice Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA).
Kritici namítají, že definice je příliš široká. Za antisemitskou je tak někdy označována i kritika postupů izraelské vlády.
Německé školy často organizují exkurze do bývalých koncentračních táborů jako součást výuky dějepisu už řadu let. Loni navrhla povinné návštěvy památníků holokaustu německá ministryně pro vzdělání a rodinu Karin Prienová.
