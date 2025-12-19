Izraelský útok v Gaze zabil sedm Palestinců, řadu dalších zranil

Při izraelském útoku ve čtvrti Túfa na východě města Gazy v pátek přišlo o život sedm Palestinců a řada dalších, včetně dětí, utrpěla zranění. Úder zasáhl bývalou školu, ve které se ukrývaly desítky vysídlených rodin, uvedla agentura WAFA. Izraelská armáda oznámila, že útok prošetřuje, a dodala, že na místě zasáhla několik podezřelých osob.
Zatím však není jasné, zda byly ozbrojené, ani jakou hrozbu představovaly, píše server The Times of Israel (ToI).
Podle jordánské televizní stanice Roya News izraelské síly ostřelovaly okolí budovy, což záchranářům komplikovalo evakuaci zraněných. Lokální tiskové agentury uvádějí, že útok nastal ve chvíli, kdy se v bývalé škole konala svatební oslava.
Zasažená oblast patří mezi místa, ze kterých se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří platné v Pásmu Gazy od 10. října, píše agentura Anadolu (AA). Palestinci podle AA obviňují Izrael z opakovaného porušování příměří, které ukončilo dvouletou válku mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.
Izrael uvádí, že útoky provádí v reakci na porušování příměří Hamásem a že cílí na ozbrojence tohoto hnutí. Nejmenovaný izraelský představitel AP sdělil, že armáda si je ovšem vědoma řady případů, kdy při útocích zahynuli civilisté, včetně malých dětí či rodin cestujících v autech. Někteří Palestinci tvrdí, že civilisté jsou často zabíjeni kvůli špatně vyznačené linii příměří.
V současné době se projednává další fáze mírového plánu navrženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Již v lednu by měly být do Pásma Gazy vyslány Mezinárodní stabilizační síly (ISF) s úkolem dohlížet na křehký klid zbraní.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného Hamásem zabila přes 70.100 Palestinců. Údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, podle zahraničních nevládních organizací ale bylo přes 80 procent obětí z řad civilistů.
Rusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka
Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.
Putin čeká, až Trump přinutí Zelenského k dohodě
Evropská unie dala finanční náplast na hlubokou ránu ve státním rozpočtu Ukrajiny. Teď ještě domluvit důstojný mír a konec roku nebude pro Kyjev katastrofický.
Čínský webový obchod Shein se prozatím vyhnul tříměsíčnímu zákazu ve Francii
Pařížský soud v pátek zamítl požadavek francouzské vlády na tříměsíční pozastavení činnosti čínského internetového obchodu Shein ve Francii. Vláda oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Kauza souvisí se zjištěním francouzských úřadů, že na webových stránkách firmy Shein se prodávaly zbraně a sexuální panenky připomínající děti.
Kladnu nepomohl ani návrat legendy. Proti Jihočechům Jágr posbíral jen dva fauly
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 31. kole extraligy na ledě Kladna 3:2 a porazili Rytíře i potřetí v sezoně. Rozhodující branku v souboji tabulkových soupeřů vstřelil Jan Štencel. Jedenáctý Motor se vzdálil Kladnu na osm bodů.
České zbrojení: Drony z Kolína deptají Rusy. Aby odolaly, co tři měsíce se inovují
Nic tu nenapovídá tomu, že uvnitř jedné z nízkých hal vznikají měsíčně stovky dronů včetně těch sebevražedných. Už od roku 2023 je přitom kolínská firma U&C UAS jedním z nejdůležitějších dodavatelů bezpilotních prostředků pro bránící se Kyjev. Podnik sice vznikl jako záložní kapacita původního výrobního závodu na Ukrajině, teď už ale funguje jako plnohodnotná továrna. A o zákazníky nemá nouzi.