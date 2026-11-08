Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
9. 11. Bohdan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Izraelský prezident Herzog pověřil Eisenkota sestavením nové vlády

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli formálně pověřil šéfa opoziční centristické strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády. Eisenkot uvedl, že podle jeho názoru je možné rychle sestavit novou vládu s výraznou většinou v parlamentu.

Israeli President Isaac Herzog hands Gadi Eisenkot the mandate to form a new government
Izraelský prezident Jicchak Herzog (vpravo) předal v neděli předsedovi opoziční centristické strany Jašar Gadimu Eisenkotovi pověření k sestavení nové vlády. Foto: REUTERS – Ronen Zvulun
Reklama

Eisenkot podle agentury AFP dodal, že členové současných vládních stran Likud a Náboženský sionismus mohou podpořit jím vedenou novou vládu, pokud jim opravdu jde o národní jednotu. Eisenkot má nyní na vytvoření vlády 28 dní, přičemž prezident může lhůtu v případě nutnosti prodloužit o dalších 14 dní.

Související

Herzog při pověřovací ceremonii v prezidentském sídle zdůraznil, že Izrael potřebuje stabilní vládu. Očekává prý, že Eisenkot vytvoří vládu, která bude sloužit i těm, kteří pro něj nehlasovali. Herzog dodal, že Izrael musí po amerických volbách do Kongresu čelit „nové politické realitě“.

„Procházíme jedním z nejkritičtějších období, jaké kdy izraelská demokracie zažila,“ uvedl Eisenkot. Jestliže členové stran Likud a Náboženský sionismus, které vedou současný premiér Benjamin Netanjahu, respektive ministr financí Becalel Smotrič, míní vážně slova o potřebě národní jednoty, pak podle Eisenkota neexistuje důvod, proč by nemohli podpořit novou vládu. „Vládu pod mým vedením a podle mých pravidel,“ zdůraznil ale Eisenkot.

Související

Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít strany izraelských Arabů.

Reklama
Reklama

Eisenkota nicméně prezidentovi pro sestavení nové vlády doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua 46 poslanců. Sedm poslanců nedoporučilo nikoho.

Netanjahu v sobotu zveřejnil video, v němž vyzval k vytvoření „vlády národní jednoty“ a varoval před vládou, která by se opírala o „stoupence terorismu“, čímž podle agentury AP mínil strany izraelských Arabů, které Eisenkota podpořily.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z Kultury

Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.
Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.
Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.

Nekorektní, ale velmi vtipné a chytré. Malkovich exceluje ve filmu Divoký kůň Devítka

Pátý celovečerní snímek britsko-irského dramatika, scenáristy a režiséra Martina McDonagha s názvem Divoký kůň Devítka se odehrává v Chile v předvečer vojenského převratu v roce 1973. Jeho provokativní humor zahaluje posmutnělý příběh o mužském přátelství, pocitech viny a smrtelnosti. Zároveň je to režisérův dosud nejpolitičtější film.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama