Izraelský prezident Herzog pověřil Eisenkota sestavením nové vlády

Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli formálně pověřil šéfa opoziční centristické strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády. Eisenkot uvedl, že podle jeho názoru je možné rychle sestavit novou vládu s výraznou většinou v parlamentu.
Eisenkot podle agentury AFP dodal, že členové současných vládních stran Likud a Náboženský sionismus mohou podpořit jím vedenou novou vládu, pokud jim opravdu jde o národní jednotu. Eisenkot má nyní na vytvoření vlády 28 dní, přičemž prezident může lhůtu v případě nutnosti prodloužit o dalších 14 dní.
Herzog při pověřovací ceremonii v prezidentském sídle zdůraznil, že Izrael potřebuje stabilní vládu. Očekává prý, že Eisenkot vytvoří vládu, která bude sloužit i těm, kteří pro něj nehlasovali. Herzog dodal, že Izrael musí po amerických volbách do Kongresu čelit „nové politické realitě“.
„Procházíme jedním z nejkritičtějších období, jaké kdy izraelská demokracie zažila,“ uvedl Eisenkot. Jestliže členové stran Likud a Náboženský sionismus, které vedou současný premiér Benjamin Netanjahu, respektive ministr financí Becalel Smotrič, míní vážně slova o potřebě národní jednoty, pak podle Eisenkota neexistuje důvod, proč by nemohli podpořit novou vládu. „Vládu pod mým vedením a podle mých pravidel,“ zdůraznil ale Eisenkot.
Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít strany izraelských Arabů.
Eisenkota nicméně prezidentovi pro sestavení nové vlády doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua 46 poslanců. Sedm poslanců nedoporučilo nikoho.
Netanjahu v sobotu zveřejnil video, v němž vyzval k vytvoření „vlády národní jednoty“ a varoval před vládou, která by se opírala o „stoupence terorismu“, čímž podle agentury AP mínil strany izraelských Arabů, které Eisenkota podpořily.
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