Izrael chtěl přemístit africké migranty do Německa. Nikdo nám nic neřekl, diví se vláda v Berlíně

Plán premiéra Benjamina Netanjahua deportovat 16 tisíc Afričanů z Izraele vyvolal v Berlíně údiv.

Jeruzalém/Berlín - Izrael už nechce africké migranty. Nejen ty, kteří se chystají přijít přes egyptskou hranici, ale ani uprchlíky žijící v židovském státě.

Vláda hodlá více než 30 tisíc lidí převážně z Eritreje, Súdánu, Etiopie a Nigérie deportovat. První pokus o jejich koordinovaný odchod ale vázne na nedorozuměních v Izraeli i zahraničí.

Premiér Benjamin Netanjahu v pondělí oznámil, že se s delegací vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dohodl na přemístění 16 tisíc Afričanů do západních zemí. Jmenoval Německo, Kanadu a Itálii.

V Berlíně ale jeho slova vyvolala údiv. O žádné dohodě o přijetí migrantů z Izraele nikdo nevěděl. Kancléřství, ministerstvo zahraničí ani ministerstvo vnitra.

"Žádná konkrétní žádost o přesídlení uprchlíků z afrických zemí žijících v Izraeli do Německa v rámci programu UNHCR není federálnímu ministerstvu vnitra známa," sdělil v prohlášení mluvčí úřadu v Berlíně.

Časopis Der Spiegel s odvoláním na své zdroje ve vládě a na ministerstvech napsal, že němečtí politici a státní úředníci nechápou, jak mohl Netanjahu na pondělní tiskové konferenci hovořit o přijetí Afričanů Německem. Nikdo si nevzpomíná na žádná jednání na toto téma.

"Zpráva všechny překvapila. Vyvolala nevoli, protože Německo sotva může tyto uprchlíky přijmout," napsal list Die Welt.

Další překvapení pro Berlín

Německá vláda chce navíc spíše urychlit deportace současných 200 tisíc neúspěšných žadatelů o azyl než přijímat tisíce nových.

K jednomu překvapení ale brzy přidal izraelský premiér další. V noci na úterý několik hodin po podpisu dohody se zástupci OSN uvedl, že vše bere zpět a dohoda neplatí.

Izraelská média to vysvětlují odporem v jeho vládě i veřejným míněním. Někteří ministři kritizovali, že dohoda nezahrnuje všechny africké migranty, kteří v židovském státě jsou.

Netanjahu krátce po oznámení dohody navštívil předměstí Tel Avivu, kde žije velká část migrantů. Setkal se s negativními reakcemi místních obyvatel.

Vlivný ministr školství a předseda strany Židovský domov Naftali Bennett upozornil, že "dohoda s OSN učiní z Izraele ráj pro ilegální vetřelce". Netanjahua kritizovali i ministři z jeho vlastní strany.

Předseda vlády se tak rozhodl dohodu vypovědět jen několik hodin po jejím uzavření. "Premiér předvádí parodii, ale pro stát, v jehož čele stojí, je to tragédie," napsal list Haarec.

Původně měl v plánu migranty deportovat do Rwandy a Ugandy. To ale zamítl izraelský Nejvyšší soud. Podle deníku se vládní koalice zabývá návrhem legislativy, která by umožnila Afričany deportovat do afrických zemí i bez souhlasu soudu.

