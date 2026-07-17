Izraelský parlament poprvé od 80. let dokončí celé volební období

Izraelský parlament v noci na pátek dokončil své poslední řádné zasedání před říjnovými parlamentními volbami. Poprvé od roku 1988 se hlasování bude konat v řádném termínu, napsala izraelská média. Do konce volebního období tak zůstane ve funkci vláda premiéra Benjamina Netanjahua. Je to vůbec první izraelský kabinet od roku 1973, kterému se podařilo udržet u moci po celý čtyřletý mandát.
Knesset v noci na pátek schválil zákon o financování stran, což byl poslední bod jeho řádného zasedání. Parlamentní komora by se tak již v současné sestavě neměla sejít. Server The Times of Israel však upozorňuje, že plenární zasedání parlamentu lze svolat na žádost vlády či části poslanců. Za některých podmínek mohou zasedat i výbory.
Parlamentní volby se mají konat 27. října. Vládní koalice původně chtěla prosadit zákona, který by uspíšil rozpuštění parlamentu a konání hlasování, nakonec se jí to ale nepodařilo.
Vládní koalice pravicového Likudu a dalších krajně pravicových a náboženských stran zůstala u moci celé volební období navzdory napětí uvnitř koalice. Netanjahu a jeho vláda se snažily prosadit spornou justiční reformu, kvůli které vyšly do ulic statisíce lidí. Samotný Netanjahu pak byl terčem kritiky v souvislosti s korupcí, které se týká soudní proces, jemuž čelí.
Volební období však nejvíce poznamenal teroristický útok Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, následovné izraelské tažení v Pásmu Gazy kritizované velkou části světa za vysoký počet civilních obětí a také války s Íránem a Libanonem.
Podle některých analytiků počínání a postoje izraelské vlády, například vůči rozšiřování židovských osad, vedly k hlubší mezinárodní izolaci Izraele. Vláda však tvrdí, že se jí podařilo odstranit nejakutnější hrozbu, které Izrael čelil ze zahraničí a od Palestinců.
Poslední průzkumy ukazují, že současná vládní koalice pravděpodobně po volbách nezíská v Knessetu většinu. Likud je však stále nejsilnější izraelskou stranou. Přízeň voličů si v posledních měsících získává strana bývalého náčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota, který podle dnešního průzkumu agentury Maariv dotahuje na Likud.
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