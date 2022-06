Izraelský parlament odhlasoval zákon o svém rozpuštění, volby budou 1. listopadu

Izraelský parlament odhlasoval zákon o svém rozpuštění. Předčasné volby budou 1. listopadu, do té doby povede vládu nynější ministr zahraničí Jair Lapid. Funkce se má ujmout o půlnoci, ale podle izraelských médií si s dosavadním premiérem Naftali Bennettem úřad předají odpoledne. Předčasné listopadové volby budou od roku 2019 už páté.

Ve 120členném parlamentu prošel zákon o rozpuštění v poměru 92:0 hlasům. Koaliční Strana práce a strana Izrael je náš domov se ale hlasování zdržely, protože se nepodařilo odhlasovat i zákon, který by umožnil výstavbu metra v Tel Avivu. Rozhodnutí této otázky by byl velký úspěch končící koalice, čemuž chtěla opozice zabránit.

Čtvrtečním hlasováním tak končí práci 24. izraelský parlament zvolený teprve loni. Do té doby bude u moci Lapidova úřadující vláda.

Bennett už ve středu oznámil, že ve volbách kandidovat nebude. Politické strany musejí seznamy svých kandidátek do předčasných voleb dodat do 15. září.

Bennettova vláda se udržela u moci pouze rok a nastupovala jako kabinet, jemuž se podařilo ukončit 12letou vládu bývalého premiéra Benjamina Netanjahua. Složena byla ale z osmi názorově velmi odlišných stran. Na to ve čtvrtek v parlamentním projevu poukázal Netanjahu, když řekl, že končí koaliční experiment. "Slibovali změnu a ozdravení, nepodařilo se jim to. To se stává, když dáte dohromady nepravou pravici a krajní levici. Jedinou alternativou jsme my - silná, stabilní, odpovědná nacionalistická vláda," řekl.

Předseda nyní už rozpuštěného parlamentu Mickey Levy řekl, že ve 24. parlamentu dosáhla nenávist nového maxima. "Byl to velmi složitý Kneset, polarizovaný, v němž se opozice stala koalicí a koalice opozicí," řekl. Připomenul ale, že se po třech letech neúspěchu podařilo schválit rozpočet a "nespočet zákonů důležitých pro veřejnost".

Agentura AP situaci hodnotí jako prodloužení vleklé izraelské politické krize, jíž dominují Netanjahuovy korupční procesy. Čtvery předchozí volby skončily patovými výsledky a bylo po nich téměř nemožné sestavit vládu. Očekává se, že Lapid, který stojí v čele centristické strany Ješ Atid, povede kampaň jako představitel alternativy k další Netanjahuově vládě. Média také očekávají, že mu pomůže červencová návštěva amerického prezidenta Joea Bidena.

Podle průzkumů má nejvíc šancí Netanjahuův Likud a jeho spojenci, i když není jisté, že dosáhnou na nejméně 61 křesel potřebných k získání parlamentní většiny.

Bennettova vláda ztratila většinu, když přišla o podporu několika poslanců koaličních stran, a poslední ranou pro ni byl neschválený zákon poskytující právní rámec židovským osadám na palestinském Západním břehu Jordánu. Pravidelně se obnovuje a jeho schvalování bývá rutina. Bez něj by se osadníci ocitli v právním vakuu. Po rozpuštění parlamentu se jeho platnost automaticky prodlužuje do sestavení nové vlády.