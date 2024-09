Nová fáze války proti Hizballáhu brzy začne, oznámil izraelský ministr obrany

Izraelská pozemní operace v Libanonu by mohla začít v nejbližších hodinách. Píší to americká média a agentura Reuters s odkazem na nejmenované americké zdroje. Podle nich Izrael již Washington informoval, že má v úmyslu vstoupit na území sousední země. Tento scénář naznačil ve svých prohlášeních i izraelský ministr obrany Joav Galant.

Nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters řekl, že izraelský pozemní útok na Libanon by mohl začít velmi brzy. Napovídá tomu rozmístění izraelských vojenských sil, které pozorují Spojené státy. Dále se k záležitosti nechtěl vyjádřit.

Izraelská pozemní operace by mohla začít bezprostředně, píše deník The Washington Post s odkazem na zdroj z americké vlády, kterou Izrael informoval o svých záměrech. To potvrdil jeden zdroj i stanici CBS, podle které by se tak mohlo stát již v pondělí.

Zamýšlená pozemní ofenziva by měla být menšího rozsahu než válka mezi Izraelem a Hizballáhem z roku 2006, jejíž nejintenzivnější fáze trvala zhruba měsíc, píše The Washington Post. Zaměřit se má především na příhraniční oblast s Izraelem, kde chce armáda zničit zbraně a infrastrukturu Hizballáhu, jehož vojenské křídlo EU považuje za teroristickou organizaci.

"Příští fáze války proti Hizballáhu brzy začne," uvedl odpoledne Galant. Podle něj tato fáze umožní vytvořit podmínky pro návrat lidí evakuovaných na severu Izraele kvůli ostřelování ze strany Hizballáhu. "Změníme situaci a vrátíme obyvatele domů," uvedl.

"Likvidace Nasralláha je velmi důležitý krok, ale není to všechno. Využijeme všech kapacit, které máme," řekl dříve Galant vojákům rozmístěným v severním Izraeli u hranic s Libanonem s odkazem na páteční vzdušný úder Izraele, který na předměstí Bejrútu zabil dlouholetého šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha.

Americký prezident Joe Biden v odpovědi na otázku ohledné možné izraelské ofenzivy do Libanonu řekl, že by byl spokojený, kdyby Izrael své tažení zastavil. "Potřebujeme příměří teď," řekl podle stanice CNN. Minulý týden Francie a USA předložily návrh na jednadvacetidenní zastavení bojů mezi Libanonem a Izraelem.

Představitelé izraelské armády už minulý týden, kdy izraelské letectvo výrazně zintenzivnilo údery proti Hizballáhu na mnoha místech Libanonu, opakovaně uváděli, že pozemní síly jsou připraveny vstoupit do jižního Libanonu s cílem vytlačit Hizballáh od hranic a znemožnit mu odpalovat rakety na Izrael.

Úřadující vůdce Hizballáhu Naím Kásim dnes ve svém prvním veřejném vystoupení od zabití Nasralláha prohlásil, že pokud se Izrael rozhodne pro pozemní operaci, jsou bojovníci Hizballáhu připraveni k boji a obraně Libanonu.

"Síly odporu jsou připraveny na pozemní boj," tvrdil Kásim. "Zvítězíme, jako jsme zvítězili v roce 2006 při osvobození tváří v tvář izraelskému nepříteli," dodal s odkazem na druhou libanonskou válku, která v létě zmíněného roku trvala měsíc a ve které se za vítěze považovaly obě strany.

Izraelské zvláštní jednotky nicméně již měsíce provádějí "malé, cílené" výpady do jižního Libanonu, napsal s odkazem na informované zdroje deník The Wall Street Journal. Cílem těchto operací je shromažďovat informace a připravovat možnou rozsáhlejší invazi. Ta by podle zdrojů listu mohla přijít už tento týden.

Video: Smrt vůdce Hizballáhu vyvolala v Libanonu slzy (30. 9. 2024)