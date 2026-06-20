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Zahraničí

Izraelské útoky v Gaze zabily nejméně devět lidí. Navzdory příměří

ČTK

Izraelské útoky v Pásmu Gazy v sobotu zabily navzdory příměří nejméně devět lidí, včetně dítěte. Podle agentur AFP a Reuters to uvedli místní zdravotníci. Katarská televize Al-Džazíra sdělila, že při jednom z útoků zahynul i její kameraman.

Palestinians inspect the site of an Israeli strike on a house that was pre-warned by the Israeli military, in Gaza City
Palestinian Deya Al-Emrani inspects his house which was damaged in an Israeli strike that was pre-warned by the Israeli military to evacuate, before the strike was carried out late on Thursday at Shati (Beach) refugee camp, in Gaza City, May 29, 2026. REUTERS/Dawoud Abu AlkasFoto: REUTERS – Dawoud Abu Alkas
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Izrael v noci letecky zaútočil na budovu ve čtvrti Sabra ve městě Gaza. Podle agentury Civilní obrana, která působí pod hnutím Hamás, zemřeli čtyři členové rodiny Safadíových - otec, matka a jejich dvě dcery.

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Přijetí těl čtyř členů stejnojmenné rodiny potvrdila palestinská nemocnice Šífa. Dodala, že po jiném útoku izraelského dronu poblíž křižovatky v severní části Gazy obdržela páté tělo. Jedna osoba zemřela také při leteckém útoku v Chán Júnis.

Podle zdravotníků izraelský letecký útok dnes zabil tři lidi v uprchlickém táboře Búrajdž v centrální části Pásma Gazy. Byl mezi nimi i kameraman Al-Džazíry. Izraelská armáda zabití novináře potvrdila, tvrdila ale, že to byl „terorista z Hamásu“.

Izrael a teroristické hnutí Hamás se téměř denně vzájemně obviňují z porušování klidu zbraní, který vstoupil v platnost loni v říjnu. Od začátku příměří bylo v Gaze zabito nejméně 1012 Palestinců, uvádí místní ministerstvo zdravotnictví, které je pod kontrolou Hamásu, ale OSN jeho čísla považuje za spolehlivá.

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Izraelská armáda ve stejném období hlásila pět úmrtí ve svých řadách. Média mají do oblasti omezený přístup, takže počty obětí se nedaří nezávisle ověřit.

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