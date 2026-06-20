Izraelské útoky v Gaze zabily nejméně devět lidí. Navzdory příměří

Izraelské útoky v Pásmu Gazy v sobotu zabily navzdory příměří nejméně devět lidí, včetně dítěte. Podle agentur AFP a Reuters to uvedli místní zdravotníci. Katarská televize Al-Džazíra sdělila, že při jednom z útoků zahynul i její kameraman.
Izrael v noci letecky zaútočil na budovu ve čtvrti Sabra ve městě Gaza. Podle agentury Civilní obrana, která působí pod hnutím Hamás, zemřeli čtyři členové rodiny Safadíových - otec, matka a jejich dvě dcery.
Přijetí těl čtyř členů stejnojmenné rodiny potvrdila palestinská nemocnice Šífa. Dodala, že po jiném útoku izraelského dronu poblíž křižovatky v severní části Gazy obdržela páté tělo. Jedna osoba zemřela také při leteckém útoku v Chán Júnis.
Podle zdravotníků izraelský letecký útok dnes zabil tři lidi v uprchlickém táboře Búrajdž v centrální části Pásma Gazy. Byl mezi nimi i kameraman Al-Džazíry. Izraelská armáda zabití novináře potvrdila, tvrdila ale, že to byl „terorista z Hamásu“.
Izrael a teroristické hnutí Hamás se téměř denně vzájemně obviňují z porušování klidu zbraní, který vstoupil v platnost loni v říjnu. Od začátku příměří bylo v Gaze zabito nejméně 1012 Palestinců, uvádí místní ministerstvo zdravotnictví, které je pod kontrolou Hamásu, ale OSN jeho čísla považuje za spolehlivá.
Izraelská armáda ve stejném období hlásila pět úmrtí ve svých řadách. Média mají do oblasti omezený přístup, takže počty obětí se nedaří nezávisle ověřit.
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