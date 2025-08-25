Izraelské útoky na nemocnici v Gaze zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu útoky označil za tragickou nehodu. Zabití novináři pracovali pro agentury Reuters a AP, katarskou televizi Al-Džazíra či server Middle East Eye.
"Izrael hluboce lituje tragické nehody, která se stala v Násirově nemocnici v Gaze," napsal Netanjahu mnoho hodin po útoku na sociální síti X. "Izrael si váží práce novinářů, zdravotnického personálu i všech civilistů," dodal s tím, že armáda událost vyšetřuje. Izraelská armáda už dříve uvedla, že necílí na novináře a lituje újmy způsobené nezúčastněným, tedy civilistům. Na koho dnes v nemocnici útočila, ale nesdělila.
Na Násirovu nemocnici ráno útočily podle serveru The Times of Israel zřejmě pozemní síly, izraelská armáda totiž posléze vyloučila, že by ji zasáhlo letectvo. Záběry ze sociálních sítí ukazují záchranáře v oblaku kouře, kteří dorazili na místo po prvním úderu, když nastal úder druhý.
Zabita byla nezávislá palestinská fotografka, která pracovala pro několik médií, včetně AP, a spolupracovala s humanitární organizaci Lékaři bez hranic, palestinský kameraman pracující pro agenturu Reuters či palestinský fotoreportér spolupracující s katarskou televizí Al-Džazíra a serverem Middle East Eye (MEE).
AP uvedla, že je šokována a zarmoucena zprávou o smrti 33leté fotografky a jejích kolegů. "Děláme všechno, co můžeme, abychom naše novináře v Gaze udrželi v bezpečí, zatímco dál poskytují zásadní svědectví z první ruky v obtížných a nebezpečných podmínkách," uvedla AP.
Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesca Albaneseová v reakci na izraelské údery vyzvala mezinárodní společenství, aby uvalilo sankce na Izrael. "Prosím státy: Čeho ještě musíte být svědky, než zakročíte a zastavíte toto krveprolití?", uvedla.
Finský prezident Alexander Stubb situaci v Gaze označil za humanitární katastrofu, izraelský postup v Pásmu Gazy, kde žijí přes dva miliony Palestinců, podle něj porušuje mezinárodní právo. Dnešní útoky na nemocnici posléze odsoudily i vlády Británie či Německa a OSN. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že takové útoky nelze tolerovat a že Izrael musí respektovat mezinárodní právo.
Izrael zasahuje nemocnice i novináře v Gaze opakovaně, za což čelí kritice mezinárodních organizací. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudily zabití čtyř novinářů televize Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici v Gaze. Izrael uvádí, že se Šaríf v minulosti připojil k ozbrojenému křídlu teroristické organizace Hamás. Podle organizace Výbor na ochranu novinářů ale Izraelci pro toto tvrzení nepředložili věrohodné důkazy.
Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní žurnalisty. Americký prezident Donald Trump předminulý týden prohlásil, že by byl rád, kdyby zahraniční novináři měli přístup do Gazy. Agentury AFP, AP a Reuters a stanice BBC v červenci společně vyzvaly Izrael, aby kvůli hrozícímu hladu umožnil jejich spolupracujícím novinářům vstup do Pásma Gazy i odchod z něj.
Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 podle prohlášení OSN z tohoto měsíce zemřelo už přes 240 novinářů. Výbor na ochranu novinářů uvádí, že se Izrael "zapojuje do nejkrvavějších a nejzáměrnějších snah o zabíjení a umlčování novinářů", jaké kdy organizace zaznamenala.