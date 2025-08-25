Zahraničí

Izraelské útoky na nemocnici v Gaze zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Izraelská armáda dnes zabila nejméně 20 lidí včetně pěti novinářů při útoku na Násirovou nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy, podle agentury AP ji zasáhla dvakrát, podruhé v okamžiku, kdy na místě zasahovali záchranáři a dorazili tam novináři.
Foto: Reuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu útoky označil za tragickou nehodu. Zabití novináři pracovali pro agentury Reuters a AP, katarskou televizi Al-Džazíra či server Middle East Eye.

"Izrael hluboce lituje tragické nehody, která se stala v Násirově nemocnici v Gaze," napsal Netanjahu mnoho hodin po útoku na sociální síti X. "Izrael si váží práce novinářů, zdravotnického personálu i všech civilistů," dodal s tím, že armáda událost vyšetřuje. Izraelská armáda už dříve uvedla, že necílí na novináře a lituje újmy způsobené nezúčastněným, tedy civilistům. Na koho dnes v nemocnici útočila, ale nesdělila.

Na Násirovu nemocnici ráno útočily podle serveru The Times of Israel zřejmě pozemní síly, izraelská armáda totiž posléze vyloučila, že by ji zasáhlo letectvo. Záběry ze sociálních sítí ukazují záchranáře v oblaku kouře, kteří dorazili na místo po prvním úderu, když nastal úder druhý.

Zabita byla nezávislá palestinská fotografka, která pracovala pro několik médií, včetně AP, a spolupracovala s humanitární organizaci Lékaři bez hranic, palestinský kameraman pracující pro agenturu Reuters či palestinský fotoreportér spolupracující s katarskou televizí Al-Džazíra a serverem Middle East Eye (MEE).

AP uvedla, že je šokována a zarmoucena zprávou o smrti 33leté fotografky a jejích kolegů. "Děláme všechno, co můžeme, abychom naše novináře v Gaze udrželi v bezpečí, zatímco dál poskytují zásadní svědectví z první ruky v obtížných a nebezpečných podmínkách," uvedla AP.

Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesca Albaneseová v reakci na izraelské údery vyzvala mezinárodní společenství, aby uvalilo sankce na Izrael. "Prosím státy: Čeho ještě musíte být svědky, než zakročíte a zastavíte toto krveprolití?", uvedla.

Související

Rád bych v Gaze viděl zahraniční novináře, vzkázal Trump Izraeli

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Finský prezident Alexander Stubb situaci v Gaze označil za humanitární katastrofu, izraelský postup v Pásmu Gazy, kde žijí přes dva miliony Palestinců, podle něj porušuje mezinárodní právo. Dnešní útoky na nemocnici posléze odsoudily i vlády Británie či Německa a OSN. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že takové útoky nelze tolerovat a že Izrael musí respektovat mezinárodní právo.

Izrael zasahuje nemocnice i novináře v Gaze opakovaně, za což čelí kritice mezinárodních organizací. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudily zabití čtyř novinářů televize Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici v Gaze. Izrael uvádí, že se Šaríf v minulosti připojil k ozbrojenému křídlu teroristické organizace Hamás. Podle organizace Výbor na ochranu novinářů ale Izraelci pro toto tvrzení nepředložili věrohodné důkazy.

Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní žurnalisty. Americký prezident Donald Trump předminulý týden prohlásil, že by byl rád, kdyby zahraniční novináři měli přístup do Gazy. Agentury AFP, AP a Reuters a stanice BBC v červenci společně vyzvaly Izrael, aby kvůli hrozícímu hladu umožnil jejich spolupracujícím novinářům vstup do Pásma Gazy i odchod z něj.

Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 podle prohlášení OSN z tohoto měsíce zemřelo už přes 240 novinářů. Výbor na ochranu novinářů uvádí, že se Izrael "zapojuje do nejkrvavějších a nejzáměrnějších snah o zabíjení a umlčování novinářů", jaké kdy organizace zaznamenala.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Trump nabídl Soulu nákup amerických zbraní. Chce se sejít i s vůdcem KLDR

Trump nabídl Soulu nákup amerických zbraní. Chce se sejít i s vůdcem KLDR

Trump pohrozil televizím odebráním licence. Vadí mu, že jsou k němu příliš kritické

Trump pohrozil televizím odebráním licence. Vadí mu, že jsou k němu příliš kritické

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Gaza ostřelování úmrtí Benjamin Netanjahu novinář média oběť civilisté nehoda zabití

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou
"Emoce mě přemohly." Kvitová po debaklu na US Open prozradila, že prodělala covid

"Emoce mě přemohly." Kvitová po debaklu na US Open prozradila, že prodělala covid

Petra Kvitová odehrála na US Open proti Francouzce Diane Parryové poslední utkání v kariéře. Barbora Krejčíková zabrzdila kanadskou senzaci.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

ŽIVĚ
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Izraelské útoky na nemocnici v Gaze zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů

Izraelské útoky na nemocnici v Gaze zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu útoky označil za tragickou nehodu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump nabídl Soulu nákup amerických zbraní. Chce se sejít i s vůdcem KLDR

Trump nabídl Soulu nákup amerických zbraní. Chce se sejít i s vůdcem KLDR

Novinářům Trump podle Reuters sdělil, že Severokorejcům a Kimovi rozumí.
před 2 hodinami
Legendární kapitán jako první pokořil La Manche. Za odvahu pak zaplatil životem

Legendární kapitán jako první pokořil La Manche. Za odvahu pak zaplatil životem

Matthew Webb před 150 lety jako první jen lidskou silou bez pomůcek přeplaval La Manche. Jeho odkaz však zatemňuje tragický konec pod vodou.
před 2 hodinami
Trump pohrozil televizím odebráním licence. Vadí mu, že jsou k němu příliš kritické

Trump pohrozil televizím odebráním licence. Vadí mu, že jsou k němu příliš kritické

Podle Trumpa televizní sítě NBC a ABC News tvoří zaujaté zpravodajství a byl by pro, aby jim Federální komise pro komunikaci odebrala licenci.
před 3 hodinami
Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

J. D. Vance se pokoušel najít alternativu k Zelenskému v případě politické krize na Ukrajině. Oslovil jeho největšího rivala.
Další zprávy