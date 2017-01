Izraelské úřady dokončily zvýšení plotu na hranici s Egyptem

před 56 minutami

Izraelské úřady v úterý oznámily, že dokončily zvýšení elektronického plotu, který je součástí hranice židovského státu s Egyptem. Cílem tohoto opatření je zastavit nelegální migraci, uvedla agentura AFP. Plot na sedmnáctikilometrovém úseku vzrostl z pěti na osm metrů. Celkem 242 kilometrů dlouhá bariéra vedoucí z palestinského Pásma Gazy do izraelského přístavního města Ejlat byla dokončena v roce 2014. Vláda doufala, že to povede k zastavení nelegální migrace, pašování drog a zbraní a rovněž k zabránění infiltrace teroristů. Počet afrických migrantů, kteří se dostali do Izraele, se následně začal snižovat, nicméně stejně jich v roce 2015 bylo nejméně 213. Loni plot překonalo pouze 11 lidí.

autor: ČTK