Izraelské údery ohrožují i památky UNESCO. Bomby zasáhly křižáckou pevnost

Izraelské údery na jihu Libanonu ohrožují významné historické památky. Bomby dopadly v těsné blízkosti starověkých ruin ve městě Súr (známém též jako Týr či Týros) a přímo zasáhly křižáckou pevnost Beaufort z 12. století. V pátek to podle agentury AFP uvedl libanonský ministr kultury Ghassán Salamé. Súr je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Libanonské úřady už ve čtvrtek odsoudily izraelské útoky v blízkosti historických památek a kulturních statků na jihu Libanonu, které UNESCO zapsalo na seznam míst se zvýšenou ochranou.
Míst, která mají být v dobách ozbrojených konfliktů chráněna, je v současné době v zemi podle Salamého 79.
Libanon chráněné objekty a místa v souladu s pravidly označuje, izraelské letectvo ale podle Salamého tuto identifikaci nerespektuje. Ochrana památek v dobách ozbrojených konfliktů vychází z Haagské úmluvy z roku 1956.
Izraelská armáda provádí v Libanonu vzdušné údery a pozemní operace s odůvodněním, že zasahuje proti militantnímu hnutí Hizballáh. Libanonská armáda v tomto konfliktu není válčící stranou. Libanonská vláda usiluje o ukončení války a taktéž o odzbrojení Hizballáhu.
ŽIVĚ V Libanonu navzdory příměří pokračují izraelské útoky. Za týden při nich zemřelo 15 dětí
V uplynulých sedmi dnech bylo v Libanonu zabito 15 dětí a 62 jich bylo zraněno, většina při vzdušných úderech. V pátek to podle agentury AFP uvedl Dětský fond OSN (UNICEF), který vycházel z údajů libanonského ministerstva zdravotnictví. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna.
Muchová v Paříži propadla se švýcarskou outsiderkou. Češky v singlu dohrály
Karolína Muchová dohrála na tenisovém Roland Garros ve 3. kole. Nasazená desítka a finalistka z roku 2023 podlehla Jil Teichmannové 1:6, 5:7. Marie Bouzková do premiérového osmifinále v Paříži neprošla. S nasazenou osmičkou Mirrou Andrejevovou prohrála 4:6, 2:6. Devatenáctiletá Ruska se střetne s Teichmannovou. Turnaj v ženské dvouhře tak bude pokračovat bez české účasti.
Hřib provokoval ministryni QR kódem. Naúčtoval jí dva miliony za byt
Když už se zdálo, že několikahodinová sněmovní debata o bydlení bude jen dalším nekonečným maratonem poslaneckých projevů, vytáhl předseda Pirátů Zdeněk Hřib rekvizitu. Ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové (ANO) předal QR kód na dva miliony korun, které podle Pirátů dluží za bydlení v obecním bytě.
Stíhání miliardáře Pelce po smrtelné nehodě je zastaveno, rozhodl soud
Krajský soud v Praze definitivně zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce. Potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku. Uvedl to v pátek server iDnes.cz, podle kterého to vyplynulo z justiční databáze a sdělení mluvčí soudu.
Trump se chce nechat zvěčnit na bankovkách. Zaskočil výběrem kontroverzní fotografie
Političtí nominanti Donalda Trumpa na americkém ministerstvu financí usilují o vydání nové 250dolarové bankovky s portrétem prezidenta. Podle deníku The Washington Post by měly nové bankovky vzniknout k příležitosti blížícího se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA. Celou kontroverzi umocňuje fakt, že jeden z návrhů pracuje s Trumpovou fotografií z vězení. Plán navíc naráží na právní omezení.