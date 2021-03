Další volby a opět bez silného vítěze. Netanjahuovi se zřejmě nepodaří získat převahu

Dnešní izraelské parlamentní volby podle prvních odhadů po uzavření volebních místností nemají jasného vítěze. Strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua a její spojenci patrně ve 120členném Knesetu nezískali jasnou převahu. Potenciální dohoda s pravicovým rivalem by však Netanjahuovi podle odhadů mohla nakonec zajistit výhru, píše agentura Reuters.

Netanjahu navzdory nepřesvědčivým odhadům prohlásil, že volby skončily "velkým vítězstvím pro pravici".

V Izraeli se dnes konaly čtvrté parlamentní volby od jara 2019 a druhé od začátku epidemie covidu-19. Volební místnosti se uzavřely ve 21:00 SEČ. Kolem 19:00 SEČ činila volební účast 60,9 procenta, což je skoro o pět procentních bodů méně než ve stejný čas při parlamentních volbách z loňského března. Konečnou účast zatím volební komise neoznámila.

Středolevicové strany podle prvních odhadů získaly větší podporu, než jim přičítaly předvolební průzkumy, avšak také na většinu 61 parlamentních křesel nedosahují.

Netanjahuova politická budoucnost by podle odhadů mohla záviset na exministrovi obrany Naftalim Bennettovi, který stojí v čele nacionalistické strany Jemina. Bennett uvedl, že by nesloužil ve vládě vedené nejpravděpodobnějším vůdcem středolevého bloku exministrem financí Jairem Lapidem, který stojí v čele středové strany Ješ Atid. Po uzavření volebních místností však Bennett, který má s Netanjahuem napjaté vztahy, nesdělil své koaliční záměry. "Udělám pouze to, co bude dobré pro Izrael," citoval jej jeho mluvčí.

Jedenasedmdesátiletému Netanjahuovi, který je nejdéle sloužícím izraelským premiérem, tak podle odhadů zřejmě jasné vítězství nezajistilo ani izraelské světové prvenství v rychlosti očkování proti covidu-19, píše Reuters. Skoro polovina Izraelců již obdržela obě dávky vakcíny a Netanjahu opakovaně úspěšnost očkování vyzdvihoval při své předvolební kampani.

Na jeho popularitě se naopak mohl podepsat soudní proces, v němž je obviněn z korupce. Obvinění se týkají tří na sobě nezávislých případů, v nichž jde mimo jiné o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody. Netanjahu vinu odmítá, odmítl též odstoupit z funkce a obvinění označil za pokus převrat.

Izraelská společnost je v otázce podpory Netanjahua, který stojí v čele vlády nepřetržitě od roku 2009, velmi rozdělená. Zatímco jeho příznivci jej označují za "krále Bibiho", na transparentech jeho odpůrců byl premiér označen "předsedou zločinu", píše Reuters.

Rychlá očkovací kampaň Izraeli umožnila před volbami otevřít většinu ekonomiky. Netanjahu přitom voličům a podnikům zasaženým pandemií přislíbil další finanční pomoc a miliony dalších dávek vakcín proti covidu-19.