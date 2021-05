Dosud nejsilnější izraelský útok na Pásmo Gazy. Pozemní operace ale nezačala

Izraelské letouny a pozemní vojsko v noci na pátek zesílily útoky proti palestinskému radikálnímu hnutí Hamás v Pásmu Gazy, oznámila izraelská armáda. Pozemní invazi do palestinské enklávy však Izrael nezahájil. Také páteční noc létaly rakety z Pásma Gazy na izraelské území. V izraelských městech pokračovaly střety mezi Araby a Židy.

Boje mezi Izraelem a Palestinci se odehrávají již pátý den a nejeví známky slábnutí. Izraelská armáda to uvedla poté, co krátce po půlnoci místního času vydala stručné prohlášení, že "letecké a pozemní síly izraelské armády útočí na Pásmo Gazy". Podle Reuters poté následovala další salva raket vystřelených z Pásma Gazy na Izrael.

Ačkoli sdělení neobsahovalo žádné další podrobnosti, podle zdrojů Reuters obeznámených s děním v izraelské armádě nešlo o zahájení pozemní operace. Útokem pozemních sil byla podle nich myšlena střelba z děl z izraelského území na Pásmo Gazy ovládané hnutím Hamás.

Později armáda vydala prohlášení, podle nějž momentálně nejsou v Pásmu Gazy žádní izraelští vojáci. Izrael ve čtvrtek oznámil, že u hranic s Pásmem Gazy shromáždil pozemní jednotky a povolal dalších 9000 vojáků v záloze, což některá izraelská média hodnotila jako předzvěst možné pozemní operace.

Obyvatelé severní části Pásma Gazy, kteří bydlí poblíž hranice s Izraelem, uvedli, že v enklávě nevidí žádné izraelské vojáky, hlásili ale silnou dělostřeleckou palbu a desítky izraelských leteckých útoků.

Podle izraelské televize, na kterou se odkazovala agentura DPA, se jedná o nejsilnější a nejrozsáhlejší izraelský útok na Pásmo Gazy od pondělního vypuknutí násilí. Armáda vyzvala Izraelce v oblastech do čtyř kilometrů od hranic s Pásmem Gazy, aby se uchýlili do krytů.

"Řekl jsem, že Hamás zaplatí vysokou daň," uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Činíme tak a budeme tak činit dál velkou silou," dodal.

Radikální palestinské hnutí Hamás přesto i v noci pokračovalo v raketové palbě na izraelské území. V oblastech hraničících s Pásmem Gazy byly nad ránem opět slyšet sirény. Na jihu Izraele se smrtelně zranil 87letý muž, který se snažil dostat do krytu. V Aškelonu byli podle deníku The Times of Israel zraněni raketami celkem tři další muži, dva z nich vážně. Armáda rovněž informovala o sestřelení dronu Hamásu.

Stejně jako v předchozích dnech se v ulicích řady izraelských měst odehrávaly až do ranních hodin násilné střety mezi izraelskými Araby a Židy. Policie podle The Times of Israel zatkla v Tel Avivu, Beerševě a dalších městech celkem desítky lidí.

Boje vypukly po několikadenních střetech mezi izraelskou policií a Palestinci v Jeruzalémě. Napětí eskalovalo během ramadánu, když Izrael omezil Palestincům shromažďování na místě, kde se Arabové většinou schází k večerní modlitbě.

Začátkem května se též očekával verdikt odvolacího soudu o vystěhování desítek palestinských rodin ve východním Jeruzalémě, do jejichž domů se měli nastěhovat židovští osadníci. Na tento měsíc také byly plánovány dlouho očekávané palestinské parlamentní volby, které ale palestinský prezident Mahmúd Abbás odložil i proto, že nebylo jisté, zda Izrael umožní hlasovat ve východním Jeruzalémě.

Panelák v Gaze se po izraelském útoku zřítil