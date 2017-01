Izrael chystá výrobu "létajících aut". Drony zvládnou evakuovat vojáky i dekontaminovat oblast

před 26 minutami

Kormorán je prototyp takzvaného "létajícího auta", tedy bezpilotního letounu, který může svézt pasažéry i náklad o hmotnosti až půl tuny. Létat může rychlostí až 185 kilometrů v hodině a velký je zhruba jako rodinné auto. Izraelská firma Urban Aeronautics chce nový dron na trh přivést už v roce 2020. Sloužit by mohl k evakuaci lidí z nebezpečného prostředí i k tajným vojenským akcím.

Tel Aviv – Izraelci plánují do tří let uvést na trh bezpilotní letouny, které mohou přepravovat pasažéry. Využívat by se mohly ideálně na evakuaci lidí z nebezpečného prostředí nebo na tajné vojenské akce.

O optimistickém plánu izraelské firmy Urban Aeronautics informovala agentura Reuters.

Takzvaná "létající auta", která nesou název Kormorán, by podle plánů svých tvůrců měla být schopná přepravit až půltunový náklad. Jeden takový dron přitom sám váží asi jeden a půl tuny a velký je zhruba jako rodinné auto.

První test Kormorána provedla izraelská společnost už loni v listopadu. Dron je pilotovaný na dálku jako klasické bezpilotní letouny. Dosáhne rychlosti až 185 kilometrů v hodině.

Pokusu předcházel 15 let dlouhý vývoj. Na sestavení Kormorána bylo využito celkem 39 patentů. Celková cena jednoho takového dronu se odhaduje na 14 milionů dolarů.

Největší výhoda Kormoránů tkví v interních rotorech, které nejsou tak nápadné ani hlasité jako například vrtule helikoptéry. Drony se proto mohou podle vize vývojářů dostat na místa, kam by jiný stroj nepozorovaně nikdy nepronikl.

"Jen si představte, jak tenhle vzdáleně pilotovaný stroj přiletí do města a dekontaminuje nebezpečnou oblast," popsal agentuře Reuters zakladatel a současný ředitel firmy Rafi Yoeli.

Společnost Urban Aeronautics založil v roce 2001 s vidinou vývoje dronu, který podle něj bude bezpečnější a flexibilnější než helikoptéry. Takový dron může létat v ulicích města mezi domy a elektrickým vedením, aniž by hrozilo, že lopatky vrtule způsobí kolizi.

"Mohlo by to znamenat revoluci v některých aspektech válčení, včetně možnosti evakuace zraněných vojáků z bojiště," komentoval vývoj šéf vesmírného výzkumného centra na Fischer Institute for Air and Space Strategic Studies Tal Inbar.

autoři: Zahraničí, Reuters