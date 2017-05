Izraelská vláda schválila vstřícné kroky vůči Palestincům. Kvůli Trumpovi

před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump přijíždí do Izraele v rámci své první zahraniční cesty. Nová opatření byla "přijata na žádost prezidenta USA jako krok k posílení důvěry," uvedla s odvoláním na prohlášení izraelského kabinetu agentura AFP. Jedním z přijatých kroků je například rozšíření provozu na Allenbyho mostě, který spojuje okupovaný Západní břeh Jordánu s Jordánskem.

Jeruzalém - Izraelská vláda v neděli schválila řadu kroků, které mají usnadnit život Palestincům žijícím na okupovaných územích. V pondělí to oznámila agentura AFP s odkazem na sdělení izraelských úřadů.

Opatření jsou vstřícným gestem vůči prezidentu USA Donaldu Trumpovi, který má v pondělí na programu návštěvu Izraele.

Vláda USA se snaží přesvědčit obě strany izraelsko-palestinského konfliktu ke vstřícnosti, což by mělo vést k obnovení mírových rozhovorů. Nová opatření byla "přijata na žádost prezidenta USA jako krok k posílení důvěry," uvedla AFP s odvoláním na prohlášení kabinetu.

Jedním z přijatých kroků je rozšíření provozu na takzvaném Allenbyho mostě, který spojuje okupovaný Západní břeh Jordánu s Jordánskem. Most bude nyní k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

Izrael po obsazení Západního břehu před padesáti lety kontroluje všechny přechody z tohoto území do sousedního Jordánska.

Vláda se rovněž rozhodla rozšířit provozní dobu na přechodu u města Tulkaram na severu Západního břehu. Denně touto cestou směřují do Izraele za prací desetitisíce Palestinců. Uvolněna byla také některá pravidla pro využití půdy a stavebních pozemků, sdělil AFP bez dalších podrobností izraelský vládní úředník.

Trump přijíždí do Izraele v rámci své první zahraniční cesty. Část místních médií sice opatrně mluví o tom, že by mohl oznámit obnovení mírových rozhovorů, další však upozorňují, že půjde především o to, aby se americký prezident ve složité problematice izraelsko-palestinských vztahů zorientoval.