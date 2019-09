Izraelští policisté zastřelili Palestinku, chtěla je prý pobodat nožem

Skotsko bude za pár let nezávislou zemí a zároveň členským státem Evropské unie, je přesvědčena skotská první ministryně Nicola Sturgeonová. Řekla to ve středu na tiskové konferenci v Berlíně. Šéfka separatistické Skotské národní strany (SNP) také dala najevo vážné pochybnosti, zda britský premiér Boris Johnson najde v otázce brexitu kompromis, který by vyhovoval Bruselu i parlamentu v Londýně. V příštích měsících Sturgeonová očekává předčasné volby.

"Riziko, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody, je stále velké. Poškodilo by to naši ekonomiku a naše občany, a já udělám všechno pro to, abych tomu zabránila," uvedla Sturgeonová. Zdůraznila přitom, že si velká většina Skotů brexit nepřála.