18. 5. Nataša
Zahraničí

Izraelská armáda znovu obsadila lodě flotily aktivistů mířící do Pásma Gazy

ČTK

Propalestinští aktivisté v pondělí krátce po 10:00 SELČ uvedli, že izraelská armáda začala obsazovat první lodě jejich flotily směřující do Pásma Gazy. Podle stránek flotily se skupina lodí nacházela mezi Tureckem a Kyprem. Skupinu podle organizátorů tvoří přes 50 lodí. Vojenské námořnictvo podle izraelských médií lodě propalestinských aktivistů vyzvalo, aby změnily kurz plavby.

Global Sumud Flotilla set to depart from southern Turkish resort of Marmaris for Gaza
Loď účastnící se globální flotily Sumud, jejímž cílem je dosáhnout Gazy a prolomit izraelskou námořní blokádu, vyplula z přístavu v letovisku Marmaris, v Turecku, 14. května.Foto: REUTERS
„Vojenské lodě zasahují proti naší flotile," uvedli organizátoři plavby Global Sumud Flotilla. Podle nich první izraelští vojáci začali obsazovat lodě aktivistů. Cílem plavby je podle předchozích informací přepravit pomoc do Pásma Gazy a narušit jeho námořní blokádu Izraelem.

„Vlády teď musejí zasáhnout, aby zastavily tento čin pirátství,“ uvedli organizátoři k zásahu, který se podle jejich stránek děje v mezinárodních vodách mezi Tureckem a Kyprem.

Izraelské ministerstvo zahraničí v pondělí dopoledne označilo flotilu za provokaci. Podle něj je Pásmo Gazy „zaplavené pomocí“ a cílem akce je odvrátit pozornost od počínání Hamásu, který se odmítá odzbrojit.

„Izrael neumožní narušení námořní blokády Pásma Gazy, která je v souladu s právem,“ uvedlo ministerstvo. Podle aktivistů blokáda naopak mezinárodní právo porušuje.

Selhaly i předchozí pokusy

Izrael zabránil aktivistům vplout do Pásmy Gazy i při předchozích pokusech flotily. Zadržel při tom aktivisty, které posléze vyhostil. Námořnictvo nyní podle serveru Ynet News plánuje zadržené aktivisty umístit do „plovoucího vězení“ na vojenské lodi a pak je převézt do Izraele.

První část protestní flotily vyplula v první polovině dubna z Barcelony. Izrael proti aktivistům zasáhl, když se nacházeli u Kréty a 175 jich zadržel a později propustil. Zásah se dotknul dvou desítek lodí a aktivisté ho označili za pirátství. Proti zásahu protestovaly i některé zahraniční vlády. Lodě se vydaly znovu na plavbu do Pásma Gazy z jižního Turecka minulý týden ve čtvrtek.

Video: Lékaři bez hranic
FILE PHOTO: Head of Presidential Office Yermak in Kyiv
Odevzdat pas, náramek na ruku. Mocný muž Zelenského éry je na svobodě

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci. Dnes tak vyšel z vazební věznice a je na svobodě. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb, oznámila ukrajinská média. Soud vzal Jermaka do vyšetřovací vazby minulý týden.

