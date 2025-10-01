Zahraničí

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
Ze stejného důvodu vyslala v pátek také španělská vláda vojenskou loď Furor. O své občany se hodlají postarat i Belgie a Řecko, které ale vyslání záchranných lodí nechystají.
Italská vláda podle agentury ANSA varovala italské účastníky flotily, že akci podstupují na vlastní nebezpečí, vyslala nicméně fregatu Alpino pro jejich případnou záchranu. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Reuters
Aktualizováno před 37 minutami
Izraelská armáda dnes večer zahájila operaci s cílem zastavit flotilu, která navzdory izraelské blokádě směřuje s humanitární pomocí do Pásma Gazy, uvedli podle agentury AP propalestinští aktivisté. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani podle agentury Reuters řekl, že Izrael ho ujistil, že vojáci proti posádkám téměř 50 lodí nepoužijí násilí.

Izraelské námořnictvo flotilu podle Reuters vyzvalo, aby změnila kurs a zamířila k izraelskému přístavu Ašdod. Tam je podle námořnictva možné humanitární pomoc vyložit a poslat do Pásma Gazy, v němž kvůli téměř dva roky trvající válce zhruba dva miliony Palestinců přežívají v extrémně těžkých podmínkách a kde byl vyhlášen stav hladomoru.

Izraelské ministerstvo zahraničí zase uvedlo, že Izrael flotilu informoval o tom, že se blíží k válečné zóně a porušuje námořní blokádu. Podobné varování v příspěvku na X zachytil jeden z aktivistů, který reagoval slovy o rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) ze začátku loňského roku. V něm soud Izraeli nařídil, aby přijal veškeré kroky, které zlepší humanitární situaci v Pásmu Gazy.

Související

S Gretou táhne na Gazu. Češka věří, že flotila dokáže prolomit izraelský "val"

Gaza, Flotila, Greta Thurnbergová, Izrael, blokáda, Španělsko, Šárka Přikrylová

Flotilu s názvem Global Sumud Flotilla tvoří podle AP téměř 50 lodí se zhruba 500 lidmi. Jsou mezi nimi i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, vnuk někdejšího jihoafrického presidenta Nelsona Mandely, Mandla Mandela, a několik evropských zákonodárců.

Izrael dal opakovaně najevo, že flotilu nenechá doplout k Pásmu Gazy, kde vede válku proti teroristickému hnutí Hamás, které v říjnu 2023 na jihu Izraele zabilo na 1200 lidí. Způsob, jakým tak Izrael činí, je terčem kritiky řady zemí i mezinárodních organizací. Mezinárodní trestní soud (ICC) loni v listopadu vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který je podezřelý z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Prohlédnout si 10 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Rusové přesunuli Severokorejce na jinou práci, hlásí z fronty ukrajinský náčelník

Rusové přesunuli Severokorejce na jinou práci, hlásí z fronty ukrajinský náčelník

Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Maximálně 20 litrů benzinu na osobu. Anektovaný Krym se potýká s nedostatkem paliva

Maximálně 20 litrů benzinu na osobu. Anektovaný Krym se potýká s nedostatkem paliva

Obrana Evropy i podpora Ukrajiny. Fiala odletěl dřív, kvůli Babišovi

Obrana Evropy i podpora Ukrajiny. Fiala odletěl dřív, kvůli Babišovi
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023 Izrael Greta Thunbergová

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Rusové přesunuli Severokorejce na jinou práci, hlásí z fronty ukrajinský náčelník

ŽIVĚ
Rusové přesunuli Severokorejce na jinou práci, hlásí z fronty ukrajinský náčelník

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 6 minutami
Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Britská bioložka Jane Goodallová se proslavila ochranou zvířat
Aktualizováno před 37 minutami

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy
Prohlédnout si 10 fotografií
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
před 1 hodinou
Karabach v Lize mistrů znovu vyhrál, Newcastle si v Belgii zastřílel

Karabach v Lize mistrů znovu vyhrál, Newcastle si v Belgii zastřílel

Fotbalisté ázerbájdžánského Karabachu porazili v Lize mistrů FC Kodaň 2:0 a mají plný počet šesti bodů. Newcastle zvítězil na půdě Saint-Gilloise 4:0.
před 1 hodinou
"Sedni si synu. Je konec." Div, že z drsného Thrilleru v Manile vyšli oba sokové živí

"Sedni si synu. Je konec." Div, že z drsného Thrilleru v Manile vyšli oba sokové živí

Od jednoho z nejslavnějších utkání v historii sportu, které svedli ve filipínské metropoli Muhammad Ali a Joe Frazier, uplynulo právě dnes 50 let.
před 1 hodinou
Maximálně 20 litrů benzinu na osobu. Anektovaný Krym se potýká s nedostatkem paliva

Maximálně 20 litrů benzinu na osobu. Anektovaný Krym se potýká s nedostatkem paliva

Ukrajinské drony v posledních měsících opakovaně cílí na ruské rafinérie a ropnou infrastrukturu
Aktualizováno před 1 hodinou
Český talent Jílek boří limity. Po olympiádě už tě budou znát všichni, věští mu

Český talent Jílek boří limity. Po olympiádě už tě budou znát všichni, věští mu

Tohle může být v Miláně pořádně žhavé české želízko. 19letý Metoděj Jílek mluví o úžasném zážitku před sezonou a vyhlídkách pro blížící se olympiádu.
Další zprávy