Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy

Izraelské námořnictvo flotilu podle Reuters vyzvalo, aby změnila kurs a zamířila k izraelskému přístavu Ašdod. Tam je podle námořnictva možné humanitární pomoc vyložit a poslat do Pásma Gazy, v němž kvůli téměř dva roky trvající válce zhruba dva miliony Palestinců přežívají v extrémně těžkých podmínkách a kde byl vyhlášen stav hladomoru.
Izraelské ministerstvo zahraničí zase uvedlo, že Izrael flotilu informoval o tom, že se blíží k válečné zóně a porušuje námořní blokádu. Podobné varování v příspěvku na X zachytil jeden z aktivistů, který reagoval slovy o rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) ze začátku loňského roku. V něm soud Izraeli nařídil, aby přijal veškeré kroky, které zlepší humanitární situaci v Pásmu Gazy.
Flotilu s názvem Global Sumud Flotilla tvoří podle AP téměř 50 lodí se zhruba 500 lidmi. Jsou mezi nimi i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, vnuk někdejšího jihoafrického presidenta Nelsona Mandely, Mandla Mandela, a několik evropských zákonodárců.
Izrael dal opakovaně najevo, že flotilu nenechá doplout k Pásmu Gazy, kde vede válku proti teroristickému hnutí Hamás, které v říjnu 2023 na jihu Izraele zabilo na 1200 lidí. Způsob, jakým tak Izrael činí, je terčem kritiky řady zemí i mezinárodních organizací. Mezinárodní trestní soud (ICC) loni v listopadu vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který je podezřelý z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.