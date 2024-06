Izraelská armáda zabila v Gaze sestru šéfa Hamásu. Útok cílil na uprchlický tábor

Při útoku izraelské armády na dům v uprchlickém táboře Šatí u města Gaza v noci na úterý zemřelo nejméně 13 lidí, včetně sestry šéfa palestinského hnutí Hamás Ismáíla Haníji. Informoval o tom deník Haarec. Izraelská armáda podle deníku uvedla, že cílila na teroristy, z nichž někteří byli zapojeni do loňského říjnového útoku na Izrael, jímž tato válka v Pásmu Gazy začala, i do zadržování rukojmích.

Haarec napsal, že při útoku v Šatí zahynulo nejméně devět lidí z Haníjovy rodiny a že sestra Zahar neměla žádnou oficiální funkci v hnutí Hamás. Server The Times of Israel uvedl, že Haníja má více sester, z nichž tři se provdaly za izraelské Araby a žijí v Izraeli. Dvě z nich dostaly mimo jiné v minulosti osmiměsíční podmíněné tresty za to, že nelegálně navštívily rodinu v Gaze.

V dubnu izraelská armáda v oblasti tábora Šatí zabila tři syny politického lídra Hamásu Haníji, který dlouhodobě žije v Kataru. Amír, Muhammad a Hazím byli podle armády terčem útoku proto, že byli identifikováni jako členové vojenského křídla Hamásu v Gaze. Armáda nekomentovala zprávy, že při úderu zemřelo také několik Haníjových vnoučat.

Katarská televize Al-Džazíra posléze zveřejnila video, na němž se Haníja o zabití svých tří synů a několika vnoučat dozvěděl. Bez známky emocí ve tváři se jen pomodlil a řekl: "Pokračujme v práci." Byl právě na návštěvě zraněných Gazanů v nemocnici v katarské metropoli Dauhá. "Jsem vděčný Bohu za čest, kterou mi prokázal smrtí tří mých dětí a několika mých vnoučat. Mým synům se dostalo této pocty," řekl vůdce Hamásu telefonicky Al-Džazíře. Dodal, že od začátku války v Gaze bylo zabito 60 členů jeho rodiny. Syny označil za mučedníky, kteří "zemřeli na cestě k osvobození Jeruzaléma a mešity Al-Aksá".

Válka v Gaze začala útokem Hamásu na Izrael loni 7. října, kdy palestinští ozbrojenci zabili téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 odvlekli do Gazy jako rukojmí. Víc než stovku z nich propustili při dosud jediném příměří na konci listopadu výměnou za asi 250 Palestinců z izraelských věznic. Při izraelské ofenzivě od října zemřelo podle úřadů v Gaze ovládaných Hamásem přes 37 tisíc Palestinců, většinou civilistů, a dalších víc než 86 tisíc tamních obyvatel utrpělo zranění. Tisíce dalších těl zřejmě zůstávají v sutinách domů zničených izraelským bombardováním.