Izraelská armáda v Gaze zabila klíčového velitele Hamásu Ráida Saada

Izraelská armáda dnes ve městě Gaza zabila druhého nejvýše postaveného velitele teroristického hnutí Hamás Ráida Saada, píše server The Times of Israel.
Armáda již dříve oznámila, že ve městě podnikla vzdušný útok, jehož cílem byl klíčový člen Hamásu. Jméno zprvu neuvedla, později však potvrdila, že cílem byl Saad a že byl zabit. Při úderu zahynulo pět lidí a dalších 25 bylo zraněno, informovali podle agentury Reuters zdravotníci v Gaze.
Podle agentury WAFA zaútočil v západní části města Gaza izraelský dron na vozidlo. ToI uvedl, že úder je porušením příměří ze strany Izraele. Z porušení příměří Izrael obvinil podle serveru i Hamás, který vyzval země, jež jsou garanty dohody o příměří, aby zakročily.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac ve společném prohlášení podle Reuters uvedli, že armáda útok na Saada provedla v odvetě za explozi výbušniny na jihu Pásma Gazy, při které byli zraněni dva izraelští vojáci.
V minulosti Saad vedl divizi operací a dohlížel na klíčovou vojenskou infrastrukturu hnutí, včetně výroby raket či výstavby tunelů. Izraelská armáda se v uplynulých dvou letech již několikrát neúspěšně pokusila Saada zabít.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 70.654 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 386 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v Pásmu Gazy od počátku příměří tři její vojáci, píše agentura Reuters.
