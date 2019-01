před 10 minutami

Izraelská armáda v neděli uvedla, že její protiraketový systém sestřelil raketu vypálenou nad severní část okupovaných Golanských výšin na hranicích se Sýrií. Informovala o tom agentura Reuters. Armáda v prohlášení nespecifikovala, odkud přesně byla raketa vypálená. Ze severních Golan to není daleko také do Libanonu. Informace o tomto raketovém útoku přišla jen několik hodin poté, co Sýrie uvedla, že zmařila izraelský nálet vedený do blízkosti mezinárodního letiště v Damašku. Pět střel se údajně syrské protiletecké obraně podařilo sestřelit, šestá dopadla na neobydlené území. Izrael se k tomu odmítl vyjádřit.