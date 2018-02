Takovou krizi jsme nečekali, ale nesmíme couvnout, říká polská vláda k antisemitské kauze

před 1 hodinou

Antisemitských útoků přibylo poté, co byl schválen zákon, který hrozí až tříletým vězením za připisování odpovědnosti za holokaust polskému národu a státu.

Varšava - Izraelské velvyslanectví ve Varšavě v pátek kritizovalo "vlnu antisemitských útoků", která se v Polsku zdvihla během sporu o nedávno přijatý zákon, který hrozí až tříletým vězením za připisování odpovědnosti za holokaust polskému národu a státu. Zákon, který čeká už jen na podpis prezidenta Andrzeje Dudy, kritizují mimo jiné v Izraeli, USA a na Ukrajině.

"V posledních dnech jsme zaznamenali vlnu útoků na základě antisemitismu. Antisemitská prohlášení a komentáře, z nichž některé přímo napadaly velvyslankyni Annu Azariovou, přicházejí všemi možnými způsoby," uvedlo velvyslanectví podle agentury AFP a upozornilo, že antisemitské výlevy se objevily i na obrazovkách veřejnoprávní Polské televize (TVP), ovládané vládnoucími konzervativci.

Dva přední publicisté v televizi nedávno ironicky vtipkovali o "židovských táborech smrti" - v narážce na rozruch, který budí snaha Varšavy trestat za "polské tábory smrti" coby chybnému zeměpisnému označování nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů v okupovaném Polsku. "Když uplatníme stejnou terminologii, tak bychom mohli říci, že ty tábory nebyly ani německé, ani polské, ale židovské. Konečně, komu sloužila krematoria? Kdo tam umíral?" prohlásil jeden z komentátorů.

Ambasáda si také postěžovala, že TVP šíří "fake news", například tvrzení o souvislosti mezi izraelskou kritikou nového polského zákona a malým odškodněním za nemovitosti vyvlastněné komunistickým režimem, z nichž mnohé patřily Židům.

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost si podle opozičního listu Gazeta Wyborcza vyhodnotila, že případné ústupky kritikům sporného zákona by ji uškodily v očích polské veřejnosti, a tak se dá očekávat, že prezident Duda zákon podepíše, přestože tento zákon způsobil vážnou krizi ve vztazích s Izraelem a s Ukrajinou a vyvolal ostrou reakci USA.

"Nesmíme couvnout, i když takovou krizi jsme nečekali," tvrdí list o závěru noční porady špiček PiS. Ty věří, že Izrael potřebuje polského spojence v Evropě více, než naopak, a tak se dá čekat, že bouře za pár týdnů utichne. PiS se podle deníku bojí jen toho, aby Izrael neodmítl další jednání po prezidentově podpisu, což by mohlo Polsku uškodit i ve vztazích s USA.

"V této chvíli je to náš Rubikon. Nedovolíme nikomu, aby používal výraz 'polské vyhlazovací tábory'. Je to urážka všech obětí krutě zavražděných nacistickým Německem," prohlásil premiér Mateusz Morawiecki před novináři, které pozval do muzea ve vsi Markowa, kde za války němečtí četníci za skrývání Židů vyvraždili spolu s osmi Židy i celou polskou rodinu: Józefa Ulma, jeho těhotnou ženu a šest dětí.

"Polsko jako země, jako národ nenese spoluvinu za holokaust," zdůraznil premiér a dodal, že o tom, chce hovořit "s našimi přáteli v Izraeli, s našimi přáteli v USA a s našimi partnery v jiných zemích".