Izraelcům se nelíbí rusko-íránský protektorát v Sýrii. Premiér Netanjahu letí do Moskvy za Putinem

Izrael má s Ruskem od nástupu Vladimira Putina k moci dobré vztahy. Moskvu například nekritizoval za to, že vstoupila do války v Sýrii a změnila poměr sil ve prospěch tamního režimu prezidenta Bašára Asada. Vedle Kremlu ale Asadovi v Sýrii výrazně pomáhá i Írán a na něj napojená libanonská organizace Hizballáh. To už je pro Izraelce problém, protože Teherán i Hizballáh považují za nepřátele. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina jsou to ale v Sýrii pořád důležití spojenci. Izraelský premiér Netanjahu se ho bude snažit ve čtvrtek přesvědčit, že se bez Teheránu v regionu postupně obejde.

Moskva - Izrael chce od Ruska, aby respektovalo jeho zájmy v Sýrii.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu proto míří do Moskvy za Vladimirem Putinem. Bavit se budou… o Sýrii. Přesněji o Íránu. Nebo ještě přesněji o Íránu v Sýrii.

Teherán je pro režim syrského prezidenta Bašára Asada po Rusku druhým nejdůležitějším spojencem proti povstalcům v zemi. Íránské elitní pozemní jednotky al-Kudds a bojovníci proíránského libanonského hnutí Hizballáh hrají na syrských frontách podobně důležitou roli jako ruské bombardéry.

Bez jejich nasazení by syrská armáda nedokázala pro Asada udržet rozsáhlé území na západě země.

Pro nás je to nepřítel

Pro Izrael je ale Írán nepřítelem, který neuznává právo židovského státu na existenci. S Hizballáhem, financovaným a vyzbrojovaným Íránem, vedl dokonce Izrael válku v roce 2006.

Netanjahu teď přijíždí do Moskvy s jasným poselstvím: nechceme íránské vojáky blízko našich hranic.

"Írán se pokouší trvale umístit své pozemní a námořní síly v Sýrii. Prezidentu Putinovi chci sdělit náš jednoznačný nesouhlas s takovým vývojem," řekl izraelský premiér Netanjahu na zasedání vlády v době, kdy ještě byli v místnosti přítomní novináři.

S ruským prezidentem Putinem Netanjahu osobně jednal i telefonoval několikrát od září 2015, kdy Rusko začalo v Sýrii s bombardováním na podporu Asada. Podle izraelských médií Kreml slíbil, že Írán ani Hizballáh z území Sýrie nebude ostřelovat Izrael.

Izraelci si naopak vyhradili právo útočit na konvoje se zbraněmi, které ze Sýrie směřují na základny Hizballáhu v Libanonu. A několikrát na ně během uplynulého roku a půl opravdu zaútočili.

Ruská vláda to kritizovala. Hizballáh ale útokem na izraelské území neodpověděl.

Cíl je v dohledu

Teď to navíc vypadá, že premiér Netanjahu by mohl svého strategického cíle - snížení íránského vlivu v Sýrii - dosáhnout. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Bogdanov řekl v neděli panarabskému deníku al-Haját, vycházejícímu v Londýně, že po dosažení mírové dohody v Sýrii se všechny íránské síly ze země stáhnou.

Volbou Donalda Trumpa prezidentem USA navíc získal Izrael v tažení proti Íránu důležitého "spojence".

Trump považuje Írán za hrozbu pro Spojené státy a kritizuje nedávnou dohodu o íránském jaderném programu, uzavřenou jeho předchůdcem Barackem Obamou v roce 2015.

Trump ale chce taky spolupracovat s Ruskem v Sýrii. A to by znamenalo, že musí najít společnou řeč i s Íránem, protože Moskva a Teherán své kroky v Sýrii koordinují.

Dokazuje to třeba skutečnost, že íránský generál a velitel speciálních jednotek al-Kuds (arabský název pro Jeruzalém) Kásim Sulejmání přijel před začátkem ruské ofenzívy v Sýrii v červenci 2015 na tajnou návštěvu Moskvy.

Izraelský premiér bude tedy muset v Rusku ve čtvrtek vyvinout mimořádné diplomatické úsilí, aby toto tiché spojenectví alespoň narušil. Řada analytiků navíc marně pátrá po tom, co za to Netanjahu ruskému prezidentu Putinovi nabídne.

autor: Martin Novák