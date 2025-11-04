Zahraničí

Izraelci zatkli armádní právničku. Schválila únik videa z mučení palestinského vězně

Maxim Hönig
před 1 hodinou
Bývalou vrcholnou právničku izraelské armády generálmajora Jifat Tomer-Jerušalmiovou v pondělí zatkli v souvislosti se záznamem údajného mučení palestinského vězně izraelskými vojáky. Schválila totiž únik videa na veřejnost. S vojáky v těchto dnech probíhá soud. Tomer-Jerušalmiová už v pátek rezignovala na funkci generální vojenské prokurátorky Izraelských obranných sil (IDF), informovala BBC.
Protestující před základnou Sde Tejman při zadržení podezřelých vojáků.
Protestující před základnou Sde Tejman při zadržení podezřelých vojáků. | Foto: Reuters

V noci na úterý policejní mluvčí oznámil, že v rámci vyšetřování byly zatčeny dvě osoby podezřelé z "úniku informací a dalších závažných trestných činů". Podle izraelských médií se jednalo právě o Tomer-Jerušalmiovou a bývalého vojenského prokurátora Matana Solomoše. Završilo to dramatické dění okolo právničky v uplynulých dnech.

V pátek totiž Tomer-Jerušalmiová rezignovala na funkci generální vojenské prokurátorky poté, co byla během vyšetřování, které začalo minulý týden, postavena mimo službu a ministr obrany Jisra'el Kac uvedl, že se nebude moct na pozici vrátit. V rezignačním dopise přijala plnou zodpovědnost za své počínání. "Schválila jsem zveřejnění materiálů médiím ve snaze čelit falešné propagandě proti orgánům činným v trestním řízení armády," přiznala právnička.

Následně čelila tvrdé kritice od vrcholných izraelských představitelů. "Kdokoli šíří krvavé pomluvy proti izraelským vojákům, není hoden nosit armádní uniformu," prohlásil například ministr obrany Kac. 

O několik hodin později se v izraelských médiích objevily první zprávy o pohřešování právničky. Zanechala rodině zvláštní zprávu a nechala auto poblíž pláže. To vedlo k obavám o její zdraví. Autority spustily rozsáhlé pátrání, ke kterému použily i drony, napsal server AP News.

Zanedlouho ji našli na pláži na sever od Tel Avivu "živou a zdravou". Teď ji ovšem čeká soud.

"Činy, které se nikdy nesmějí provádět"

Ten čeká i vojáky zachycené na uniklém videu. Podle obžaloby Palestince drženého na základně Sde Tejman napadli a znásilnili ho nožem. Zdravotník obeznámený s případem řekl, že vězně převezli vážně zraněného do civilní nemocnice s poraněním břicha a hrudníku a zlomenými žebry, informovala agentura s tím, že musel podstoupit operaci konečníku.

V dopise, který Tomer-Jerušalmiová zveřejnila při své rezignaci, se k události vrátila. "Armáda má povinnost vyšetřovat, pokud existuje důvodné podezření z násilí proti zadrženému. Bohužel toto základní pochopení - že existují činy, které se nikdy nesmějí provádět ani proti těm nejodpornějším zadrženým - už nepřesvědčuje všechny," napsala právnička.

Když v červenci přijela vojenská policie do Sde Tejman, aby vojáky zadržela, došlo k potyčce s protestujícími, kteří byli proti zatýkání. Později vtrhly stovky protestujících násilně dovnitř, uvedl AP News.

Pět dosud nejmenovaných rezervistů bylo poté obžalováno z vážného napadení a způsobení vážných zranění zadrženému. Obžalovaní obvinění popírají. Čtyři z nich v neděli na tiskové konferenci před Nejvyšším soudem v Jeruzalémě požadovali, aby žalobu zamítl.

Mučený Palestinec byl minulý měsíc propuštěn zpět do Gazy v rámci výměny živých rukojmí za palestinské vězně, vyplývá z dokumentů vojenské prokuratury. V Pásmu Gazy aktuálně platí příměří, které je však často porušováno.

V úterý generální tajemník OSN António Guterres toto neustálé porušování příměří v Pásmu Gazy kritizoval. Uvedla to agentura AFP. Z nedodržování podmínek mírové dohody se navzájem obviňují Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamás. Guterres vyzval všechny strany, aby se řídily dojednanými podmínkami příměří.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael gaza palestina zatčení zadržení právník armáda vyšetřování násilí Válka Izraele s Hamásem 2023

