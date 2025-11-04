V noci na úterý policejní mluvčí oznámil, že v rámci vyšetřování byly zatčeny dvě osoby podezřelé z "úniku informací a dalších závažných trestných činů". Podle izraelských médií se jednalo právě o Tomer-Jerušalmiovou a bývalého vojenského prokurátora Matana Solomoše. Završilo to dramatické dění okolo právničky v uplynulých dnech.
V pátek totiž Tomer-Jerušalmiová rezignovala na funkci generální vojenské prokurátorky poté, co byla během vyšetřování, které začalo minulý týden, postavena mimo službu a ministr obrany Jisra'el Kac uvedl, že se nebude moct na pozici vrátit. V rezignačním dopise přijala plnou zodpovědnost za své počínání. "Schválila jsem zveřejnění materiálů médiím ve snaze čelit falešné propagandě proti orgánům činným v trestním řízení armády," přiznala právnička.
Následně čelila tvrdé kritice od vrcholných izraelských představitelů. "Kdokoli šíří krvavé pomluvy proti izraelským vojákům, není hoden nosit armádní uniformu," prohlásil například ministr obrany Kac.
O několik hodin později se v izraelských médiích objevily první zprávy o pohřešování právničky. Zanechala rodině zvláštní zprávu a nechala auto poblíž pláže. To vedlo k obavám o její zdraví. Autority spustily rozsáhlé pátrání, ke kterému použily i drony, napsal server AP News.
Zanedlouho ji našli na pláži na sever od Tel Avivu "živou a zdravou". Teď ji ovšem čeká soud.
"Činy, které se nikdy nesmějí provádět"
Ten čeká i vojáky zachycené na uniklém videu. Podle obžaloby Palestince drženého na základně Sde Tejman napadli a znásilnili ho nožem. Zdravotník obeznámený s případem řekl, že vězně převezli vážně zraněného do civilní nemocnice s poraněním břicha a hrudníku a zlomenými žebry, informovala agentura s tím, že musel podstoupit operaci konečníku.
V dopise, který Tomer-Jerušalmiová zveřejnila při své rezignaci, se k události vrátila. "Armáda má povinnost vyšetřovat, pokud existuje důvodné podezření z násilí proti zadrženému. Bohužel toto základní pochopení - že existují činy, které se nikdy nesmějí provádět ani proti těm nejodpornějším zadrženým - už nepřesvědčuje všechny," napsala právnička.
Když v červenci přijela vojenská policie do Sde Tejman, aby vojáky zadržela, došlo k potyčce s protestujícími, kteří byli proti zatýkání. Později vtrhly stovky protestujících násilně dovnitř, uvedl AP News.
Pět dosud nejmenovaných rezervistů bylo poté obžalováno z vážného napadení a způsobení vážných zranění zadrženému. Obžalovaní obvinění popírají. Čtyři z nich v neděli na tiskové konferenci před Nejvyšším soudem v Jeruzalémě požadovali, aby žalobu zamítl.
Mučený Palestinec byl minulý měsíc propuštěn zpět do Gazy v rámci výměny živých rukojmí za palestinské vězně, vyplývá z dokumentů vojenské prokuratury. V Pásmu Gazy aktuálně platí příměří, které je však často porušováno.
V úterý generální tajemník OSN António Guterres toto neustálé porušování příměří v Pásmu Gazy kritizoval. Uvedla to agentura AFP. Z nedodržování podmínek mírové dohody se navzájem obviňují Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamás. Guterres vyzval všechny strany, aby se řídily dojednanými podmínkami příměří.