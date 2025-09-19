Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Nyní Izraelci už několik dnů manifestují a nocují v Jeruzalémě příbuzní unesených před rezidencí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Desítky Izraelců v pátek k hranici s Pásmem Gazy přinesly kartonové cedule s nápisy například Zastavte genocidu, bombardování a hladovění. Z genocidy viní izraelskou vládu i některé země a tento týden také nezávislá vyšetřovací komise OSN zveřejnila zprávu, v níž uvedla, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu. Už v srpnu panel OSN vyhlásil v Gaze hladomor. Izraelská vláda odmítla obvinění z genocidy i to, že je v Gaze hladomor.
Zatčen byl v pátek u hranice s Pásmem Gazy podle deníku Haarec i Ilan Volkov, který byl několik let hlavním hostujícím dirigentem Skotského symfonického orchestru BBC a s tímto tělesem stále spolupracuje. Minulý týden Volkov na závěr koncertu v londýnské Royal Albert Hall vyzval mezinárodní společenství, aby udělalo všechno k zastavení války v Pásmu Gazy.
"Nevinní Palestinci jsou zabíjeni po tisících, znovu a znovu vysidlováni, nemají nemocnice, školy a neví, kdy budou znovu jíst," řekl Volkov po koncertě v Londýně. "Izraelští rukojmí jsou drženi v hrozných podmínkách téměř dva roky a političtí vězni strádají v izraelských věznicích," dodal. "My izraelští Židé a Palestinci tomu sami nedokážeme zabránit. Žádám vás všechny, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, abyste toto šílenství zastavili. Každá malá akce se počítá, zatímco vlády váhají a čekají," řekl Volkov.
Někteří příbuzní rukojmích i další Izraelci také dlouhodobě viní Netanjahua, že válku záměrně prodlužuje, aby se udržel u moci. Jeho vláda tvrdí, že cílem je zničit Hamás, což ale mnozí považují za nereálné. Tento týden izraelská armáda zahájila rozšířenou pozemní operaci ve městě Gaza s cílem obsadit toto město, které ač zničené bombardováním bylo ještě koncem srpna útočištěm asi jednoho milionu Palestinců. V něm ale zřejmě také palestinští ozbrojenci drží téměř pět desítek rukojmích, z nichž většina už je zřejmě mrtvá. Ale ofenziva může kromě statisíců Palestinců ohrozit i rukojmí, kteří ještě přežili.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru většinu unesených propustili výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy nejméně 65.100 Palestinců. OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.
Deník The Guardian minulý měsíc napsal, že přibližně 83 procent obětí izraelských útoků v Pásmu Gazy byli civilisté. Vycházel při tom ze statistik izraelské armády a údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze.