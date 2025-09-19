Zahraničí

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Desítky Izraelců v pátek přišly demonstrovat k hranici s Pásmem Gazy za ukončení války, informoval deník Haarec. Podle něj policie zatkla čtyři demonstranty, včetně izraelského dirigenta Ilana Volkova. Za dohodu o příměří, díky níž by palestinské teroristické hnutí Hamás propustilo rukojmí držená už skoro dva roky, se konají v Izraeli od loňska pravidelné demonstrace.
Protest calling for the end of the conflict in Gaza by Israel-Gaza border
Protest calling for the end of the conflict in Gaza by Israel-Gaza border
Protest calling for the end of the conflict in Gaza by Israel-Gaza border
Protest calling for the end of the conflict in Gaza by Israel-Gaza border
Protest calling for the end of the conflict in Gaza by Israel-Gaza border Zobrazit 5 fotografií

Nyní Izraelci už několik dnů manifestují a nocují v Jeruzalémě příbuzní unesených před rezidencí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Desítky Izraelců v pátek k hranici s Pásmem Gazy přinesly kartonové cedule s nápisy například Zastavte genocidu, bombardování a hladovění. Z genocidy viní izraelskou vládu i některé země a tento týden také nezávislá vyšetřovací komise OSN zveřejnila zprávu, v níž uvedla, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu. Už v srpnu panel OSN vyhlásil v Gaze hladomor. Izraelská vláda odmítla obvinění z genocidy i to, že je v Gaze hladomor.

Zatčen byl v pátek u hranice s Pásmem Gazy podle deníku Haarec i Ilan Volkov, který byl několik let hlavním hostujícím dirigentem Skotského symfonického orchestru BBC a s tímto tělesem stále spolupracuje. Minulý týden Volkov na závěr koncertu v londýnské Royal Albert Hall vyzval mezinárodní společenství, aby udělalo všechno k zastavení války v Pásmu Gazy.

Související

USA vetovaly v Radě bezpečnosti usnesení žádající okamžité příměří v Gaze

Aftermath of an overnight Israeli strike on a house, in Gaza City

"Nevinní Palestinci jsou zabíjeni po tisících, znovu a znovu vysidlováni, nemají nemocnice, školy a neví, kdy budou znovu jíst," řekl Volkov po koncertě v Londýně. "Izraelští rukojmí jsou drženi v hrozných podmínkách téměř dva roky a političtí vězni strádají v izraelských věznicích," dodal. "My izraelští Židé a Palestinci tomu sami nedokážeme zabránit. Žádám vás všechny, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, abyste toto šílenství zastavili. Každá malá akce se počítá, zatímco vlády váhají a čekají," řekl Volkov.

Někteří příbuzní rukojmích i další Izraelci také dlouhodobě viní Netanjahua, že válku záměrně prodlužuje, aby se udržel u moci. Jeho vláda tvrdí, že cílem je zničit Hamás, což ale mnozí považují za nereálné. Tento týden izraelská armáda zahájila rozšířenou pozemní operaci ve městě Gaza s cílem obsadit toto město, které ač zničené bombardováním bylo ještě koncem srpna útočištěm asi jednoho milionu Palestinců. V něm ale zřejmě také palestinští ozbrojenci drží téměř pět desítek rukojmích, z nichž většina už je zřejmě mrtvá. Ale ofenziva může kromě statisíců Palestinců ohrozit i rukojmí, kteří ještě přežili.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru většinu unesených propustili výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy nejméně 65.100 Palestinců. OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

Deník The Guardian minulý měsíc napsal, že přibližně 83 procent obětí izraelských útoků v Pásmu Gazy byli civilisté. Vycházel při tom ze statistik izraelské armády a údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze.

 
Mohlo by vás zajímat

"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Člen ochranky slovenského premiéra potvrdil verzi střelce, že mířil na trup Fica

Člen ochranky slovenského premiéra potvrdil verzi střelce, že mířil na trup Fica

Biden měl ke konci prezidentství problémy s pamětí, řekl jeho poradce

Biden měl ke konci prezidentství problémy s pamětí, řekl jeho poradce
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza Palestina Izrael protest

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

ŽIVĚ
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Proti výzvě premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO.
před 25 minutami

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích
Prohlédnout si 63 fotografií
Setinová rallye se loni v rámci Speed Festivalu jela poprvé...
... tehdy vedla sklářským regionem a několik zastávek bylo právě v areálu závodů.
před 27 minutami
Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko bude následovat Spojené státy a rovněž označí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Oznámil to Viktor Orbán.
před 45 minutami
Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Lidem s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Ty jsou přitom zásadní pro celkovou kondici i imunitní systém.
před 47 minutami
Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Bývalý prezident Miloš Zeman bude v říjnových volbách do sněmovny volit Stačilo!, řekl v pátek v rozhovoru s Rádiem Prostor.
před 1 hodinou
Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Desítky Izraelců v pátek přišly demonstrovat k u Gazy za konec války. Policie zatkla čtyři demonstranty, včetně izraelského dirigenta Ilana Volkova.
Další zprávy