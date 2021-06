Izraelci opakovaně "uškvařili" drony laserem. Pálili z Cessny, ukazuje video

Izraelské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo úspěšný test laserového systému sloužícího k sestřelení bezpilotních letadel. Potenciální novou zbraň do vzduchu vyneslo lehké civilní letadlo.

Testy nad mořem se konaly podle oddělení vědy a rozvoje ministerstva několik dní minulý týden. Podílelo se na nich armádní letectvo a společnost Elbit Systems zabývající se elektronickými prostředky obrany.

Laser vyslaný z civilního letadla typu Cessna zničil bezpilotní letadla nad mořem z několika vzdáleností a v různých výškách.

Podle ministerstva obrany je Izrael zřejmě první zemí na světě, která je tuto technologii schopná použít k ničení cílů. "Podařilo se to poprvé v Izraeli, možná na světě. Je to průlomový technologický úspěch a klíčový krok v dalším vývoji," řekl šéf vojenského výzkumu Janiv Rotem. Podle něj jde o vysoce přesný systém schopný zasáhnout cíl bez ohledu na počasí.

Výhodou laserové zbraně jsou podle ministerstva nízké provozní náklady, schopnost zničit cíle ve vysokých výškách a také možnost ubránit s její pomocí velký prostor.

Rotem řekl, že v budoucnu by měl být systém umístěn na větší letadlo. Zpočátku bude využíván k obraně, ale později i při útočných operacích.

Podle Rotema bylo při testech zničeno se stoprocentním úspěchem několik dronů do vzdálenosti jednoho kilometru. V budoucnu mají vzniknout systémy s dosahem 20 kilometrů. Vyvíjí se také pozemní laserový systém, který by měl být v provozu do tří až čtyř let, ten používaný ze vzduchu do osmi až deseti let. Rotem řekl, že v budoucnosti budou tyto zbraně schopné ničit cíle vzdálené stovky kilometrů.