Izrael zakázal vstup na své území francouzskému politikovi Mélenchonovi

Izrael ve čtvrtek zakázal vstup na své území francouzskému krajně levicovému politikovi a možnému prezidentskému kandidátovi Jeanu-Lucovi Mélenchonovi. Lídr strany Nepodrobená Francie (LFI) patří k francouzským politikům, proti kterým se izraelští představitelé vymezují nejhlasitěji. Mélenchon a LFI zastávají propalestinské postoje.
"Ministr zahraničních věcí Gideon Saar rozhodl zakázat vstup do Izraele vůdci LFI Jeanu-Lucovi Mélenchonovi," uvedlo ministerstvo. Podle něj "Izrael pevně odpoví těm, kteří se snaží mu škodit", a Mélenchon má "ostré protiizraelské názory".
Prohlášení uvádí, že zákaz se týká i předsedkyně poslaneckého klubu LFI Mathildy Panotové. "Oba pronesli výroky, které představují vůči Izraeli krvavou pomluvu," uvedlo ministerstvo.
Mélenchon a LFI kritizují Izrael za jeho tažení v Pásmu Gazy, které nazývají genocidou. Takové tvrzení Izrael odmítá. Za LFI byla zvolena do Evropského parlamentu Rima Hassanová, jež se účastnila nejméně jedné plavby, která měla za účel narušit izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy. Hassanovou kvůli tomu v roce 2025 zadržela na moři izraelská armáda.
Na nedělním mítinku v Le Bourget Mélenchon zopakoval, že Izrael se dopouští v Pásmu Gazy genocidy, a uvedl, že v případě jeho zvolení do prezidentské funkce by francouzské námořnictvo mohlo poskytnout ochranu lodím propalestinských aktivistů plujícím do Pásma Gazy, podobně jak to již dříve učinily Itálie či Španělsko. Například italské námořnictvo poskytlo ochranu plavbě propalestinských aktivistů Global Sumud Flotilla v roce 2025, ale pouze v mezinárodních vodách.
Mélenchon a LFI v programu před dubnovou prezidentskou volbou uvádějí, že podporují dvoustátní řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Nevylučují však ani jiné alternativy, například vznik jednoho dvounárodnostního státu.
Současná izraelská vláda dvoustátní řešení odmítá. V programu Mélenchon a jeho strana také vyzývají k zbrojnímu embargu na Izrael a k sankcím na Izrael. Podle nich je to jediný způsob, jak donutit tento stát dodržovat práva Palestinců.
Izraelští představitelé dávali najevo odmítavý postoj k Mélenchonovi. "Dal bych přednost komukoliv jinému než Jeanu-Lucovi Mélenchonovi," uvedl izraelský velvyslanec v Paříži Joshua Zarka ohledně toho, koho by rád viděl v Elysejském paláci po prezidentských volbách v roce 2027.
Kritici izraelského přístupu přitom upozorňují, že Izrael ukázal vstřícnější postoj vůči politikům z Národního sdružení (RN), strany navazující na Národní frontu, která měla se svým lídrem Jean-Mariem Le Penem jasně antisemitské názory.
Zarka po setkání s vůdkyní RN Marine Le Penovou stanici BFMTV řekl, že RN se v přístupu k antisemitismu liší od Národní fronty. Velvyslanec poukázal na prohlášení předsedy strany Jordana Bardelly při oficiální návštěvě Izraele v roce 2025, že RN bude bojovat proti levicovému i pravicovému antisemitismu.
To velvyslanec ocenil. Rozhovor byl odvysílán v červnu, tedy několik měsíců předtím, než server Mediapart poukázal na údajné Bardellovy antisemitské spisy z mládí. Politik v reakci autorství popřel a ve čtvrtek v souvislosti s tím podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Již dříve podal oznámení i na samotné médium kvůli údajné pomluvě.
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