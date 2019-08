Izrael zakázal vstup dvěma členkám amerického Kongresu, byl to nápad Trumpa

Izraelské úřady zakázaly dvěma členkám americké Sněmovny reprezentantů vstup do země. Podle listu The Jerusalem Post to oznámila náměstkyně ministra zahraničí. Televizní stanice Channel 12 již předtím uvedla, že ministr vnitra Arje Deri rozhodl, že političky Ilhan Omarová a Rashida Tlaibová povolení ke vstupu nedostanou. K zákazu jejich návštěvy Izraele vyzval tamní vládu americký prezident Donald Trump, který má s poslankyněmi vážný spor.

Političky, které židovský stát v minulosti kritizovaly, se do Izraele chystaly v nejbližších dnech. Premiér Benjamin Netanjahu záležitost ve středu konzultoval s ministry vnitra, zahraničí, veřejné bezpečnosti, s šéfem bezpečnostní rady a generálním prokurátorem.

"Izrael rozhodl. Nedovolíme kongresmankám vstoupit do země," řekla podle listu The Jerusalem Post náměstkyně ministra zahraničí Cipi Hotovelyová. Do Izraele by podle ní neměl mít povoleno jezdit nikdo, kdo "popírá naše právo na existenci".

"Izrael je otevřen jakémukoli návštěvníkovi a jakékoli kritice, a to s jedinou výjimkou: izraelské zákony zapovídají vstup (do země) lidem, kteří žádají bojkot Izraele, což je norma i v dalších demokraciích, které neumožňují vstup lidem, kteří podle nich poškozují zemi," uvedl ve svém prohlášení Netanjahu.

Podle něj jsou Omarová a Tlaibová známé aktivistky, které v americkém Kongresu hlasitě propagují bojkot Izraele. I itinerář jejich plánované cesty prý svědčí o tom, že jediným důvodem jejich návštěvy bylo podpořit bojkot a podkopat legitimitu Izraele.

Izraelské rozhodnutí potěšilo amerického prezidenta, který do Jeruzaléma vzkázal, že doufá ve vydání zákazu.

"Pokud by Izrael umožnil návštěvu kongresmanky Omarové a kongresmanky Tlaibové, dal by najevo velkou slabost," napsal na twitteru Trump. Prezident v minulosti obě političky opakovaně kritizoval za jejich postoje k židovskému státu, s nímž se snaží utužovat vazby.

Obě zákonodárkyně byly mezi čtveřicí političek s přistěhovaleckými kořeny, které Trump v červenci vyzval, aby se vrátily do země svého původu. Jeho kritici jej za to nazvali rasistou. Omarová přijela do USA s rodiči jako dítě ze Somálska, Tlaibová má palestinské předky, ale narodila se v Americe.

Zákaz vstupu do Izraele kritizovali přední představitelé opoziční Demokratické strany. Podle šéfa demokratické menšiny v Senátu Chucka Schumera krok Izraele jen poškodí vzájemné vztahy. "Žádná demokratická společnost by se neměla bát otevřené debaty. Spousta silných podporovatelů Izraele bude tímto rozhodnutím, které by Izrael měl zvrátit, hluboce zklamána," napsal v prohlášení.

Izraelská vláda k zákazu nezveřejnila podrobnosti, podle médií však byl zřejmě vydán na základě zákona z roku 2017, který umožňuje úřadům zakázat vstup lidem podporujícím bojkot Izraele kvůli jeho okupaci palestinských území, označovaný zkratkou BDS. Obě americké političky Izrael kritizují a tuto kampaň podporují. Server The Times of Israel napsal, že důvodem k zákazu vstupu je podezření z podpory BDS a toho, že se ženy dopustí provokace.