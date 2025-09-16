Zahraničí

Izrael zahájil obsazení města Gaza. V Kataru už nezaútočí, oznámil Trump

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Izraelská armáda v noci na úterý zahájila očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza, uvedl server Axios. Kroku podle něj předcházely intenzivní vzdušné útoky. V Kataru už znovu nezaútočí, řekl americký prezident aDonald Trump.
Donald Trump a Benjamin Netanjahu.
Donald Trump a Benjamin Netanjahu. | Foto: Reuters

Izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu rozhodl o plánu dobýt město Gaza, zničit tak palestinské teroristické hnutí Hamás a zajistit tak návrat rukojmí zadržovaných ozbrojenci. Izraelská armáda proto vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že v Kataru již Izrael znovu nezaútočí. Informovaly o tom agentury. "Nebude útočit na Katar," řekl Trump podle agentury AFP novinářům v Oválné pracovně k možnosti opětovného izraelského úderu v Perském zálivu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedlouho předtím další údery proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás nevyloučil.

Během minulého týdne izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útoků na město Gaza a zničila desítky výškových budov, které podle ní Hamás využíval pro vojenské účely. Bombardování Gazy nabralo na intenzitě v pondělí večer, načež do města vjely první izraelské tanky, uvedl Axios s odvoláním na místní média.

Operace znamená eskalaci války, která trvá téměř dva roky. Očekává se, že zvýší počet obětí a prohloubí humanitární katastrofu v palestinské enklávě, připomněl Axios s tím, že proti zahájení ofenzivy se vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb.

Související

Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Arab-Islamic leaders' summit, in Doha

Ofenziva začala několik hodin poté, co se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a členy jeho kabinetu. Šéf americké diplomacie řekl, že Izrael má ve válce v Pásmu Gazy neotřesitelnou podporu Spojených států. Dva izraelští představitelé podle serveru Axios uvedli, že Rubio řekl Netanjahuovi, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemní operaci, chce ale, aby byla provedena rychle a co nejdříve skončila.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy bylo od začátku války při izraelských útocích zabito bezmála 65 tisíc Palestinců, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.

 
Mohlo by vás zajímat

Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

"Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo?" Podfuk Ukrajinců nepoznal ani jejich velitel

"Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo?" Podfuk Ukrajinců nepoznal ani jejich velitel
1:02
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Hamás Gaza USA Katar Donald Trump útok Přehled zpráv

Právě se děje

před 14 minutami
Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Pokud by návrh finské vlády vstoupil v platnost, válečná záloha země by do roku 2031 přesáhla milion osob a stala by se největší v EU.
před 44 minutami
"Na, vezmi si mobil a dej pokoj." Děti často přikovají na gauče vzory v podobě rodičů

"Na, vezmi si mobil a dej pokoj." Děti často přikovají na gauče vzory v podobě rodičů

Téma? Co by podle vás pomohlo rozhýbat školáky po celé republice.
před 1 hodinou
Pětačtyřicet vteřin hrůzy. Sprchová scéna v Psychu navždy změnila kinematografii

Pětačtyřicet vteřin hrůzy. Sprchová scéna v Psychu navždy změnila kinematografii

Hitchcockův nejslavnější snímek nastavil zcela novou úroveň v zobrazování násilí v americkém filmu a jako první zachytil spláchnutí toalety.
před 1 hodinou

Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc

Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
35:30
před 2 hodinami
Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Od svého návratu do kláštera jsou jeptišky aktivní na Instagramu, kde za něco málo přes týden nasbíraly více než 10 tisíc sledujících.
před 2 hodinami
Izrael zahájil obsazení města Gaza. V Kataru už nezaútočí, oznámil Trump

Izrael zahájil obsazení města Gaza. V Kataru už nezaútočí, oznámil Trump

Izraelská armáda vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.
před 2 hodinami
Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

Opatření mají být stejná jako ta, která již Trump uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu.
Další zprávy