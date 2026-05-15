Zahraničí

Izrael v Gaze zaútočil na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Není jasné, zda úder přežil

ČTK

Izrael uvedl, že v pátek provedl v Gaze úder zacílený na šéfa ozbrojeného křídla teroristické skupiny Hamás Izzadína Haddáda, kterého označil za strůjce útoku ze 7. října 2023. Po něm následovalo dva roky trvající izraelské tažení v Pásmu Gazy. Hamás na žádost agentury Reuters o komentář ohledně Haddáda neodpověděl.

Ozbrojenci teroristické skupiny Hamás. Ilustrační foto.Foto: X01833
Haddád se stal lídrem vojenského křídla po smrti Muhammada Sinvára, jehož izraelská armáda zabila při úderu loni v květnu.

Podle zdravotníků v Pásmu Gazy byli při úderech na byt a vozidlo zabiti tři lidé. Zda byl mezi nimi Haddád, není jasné. Dalších 20 osob utrpělo podle téhož zdroje zranění.

Haddád je nejvýše postaveným představitelem Hamásu, na kterého Izrael zaútočil od začátku příměří zprostředkovaného Spojenými státy loni v říjnu. Izrael a Hamás se zároveň stále neshodují na tom, jak provést další fáze plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro poválečnou Gazu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac ve společném prohlášení označili Haddáda za odpovědného za „vraždy, únosy a násilí na tisících izraelských civilistů a vojáků“. Zda byl zabit, neupřesnili.

Americký prezident Donald Trump.

Pod prohlášením je podepsán předseda výboru Jiří Růžička (za TOP 09, na snímku), místopředseda výboru Pavel Kárník (za STAN), Zdeněk Papoušek (za ODS) a Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21) a Břetislav Rychlík (za TOP 09).

