Izrael v Gaze zaútočil na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Není jasné, zda úder přežil

Izrael uvedl, že v pátek provedl v Gaze úder zacílený na šéfa ozbrojeného křídla teroristické skupiny Hamás Izzadína Haddáda, kterého označil za strůjce útoku ze 7. října 2023. Po něm následovalo dva roky trvající izraelské tažení v Pásmu Gazy. Hamás na žádost agentury Reuters o komentář ohledně Haddáda neodpověděl.
Haddád se stal lídrem vojenského křídla po smrti Muhammada Sinvára, jehož izraelská armáda zabila při úderu loni v květnu.
Podle zdravotníků v Pásmu Gazy byli při úderech na byt a vozidlo zabiti tři lidé. Zda byl mezi nimi Haddád, není jasné. Dalších 20 osob utrpělo podle téhož zdroje zranění.
Haddád je nejvýše postaveným představitelem Hamásu, na kterého Izrael zaútočil od začátku příměří zprostředkovaného Spojenými státy loni v říjnu. Izrael a Hamás se zároveň stále neshodují na tom, jak provést další fáze plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro poválečnou Gazu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac ve společném prohlášení označili Haddáda za odpovědného za „vraždy, únosy a násilí na tisících izraelských civilistů a vojáků“. Zda byl zabit, neupřesnili.
Mohlo by vás zajímat: Blesková vlna útoků: Izrael zasáhl více než 100 cílů během pouhých 10 minut
ŽIVĚ Rusko chystá velký útok na Ukrajinu. Podle Zelenského má mířit na prezidentskou kancelář
Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolal se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
ŽIVĚ Zničili jsme 80 procent raketových kapacit Íránu, pronesl Trump při návratu z Číny
Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
„Hanebné.“ Část senátního výboru odsoudila prohlášení o sjezdu Sudetských Němců
Část senátního výboru pro lidská práva označila prohlášení Poslanecké sněmovny o chystaném Sudetoněmeckém dni v Brně za hanebné. Podle vyjádření zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno, který sjezd do Brna pozval. Vyjádření v pátek zaslal člen výboru Břetislav Rychlík (za TOP 09). Podepsáni jsou další čtyři členové výboru, výbor má 11 členů.
Další Trumpův projekt. Podél řeky Potomac vznikne zahrada amerických hrdinů
Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti oznámil, že podél řeky Potomac v hlavním městě Washingtonu u příležitosti červencového 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti na Británii vznikne Národní zahrada amerických hrdinů.
ŽIVĚ Česko - Dánsko 3:0. Červenka 66. gólem v reprezentaci uklidnil spoluhráče i fanoušky
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Dánskem.