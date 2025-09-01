Izrael v Gaze páchá genocidu a válečné zločiny, shodli se experti

Izraelská vláda se k rezoluci IAGS bezprostředně nevyjádřila, ale v minulosti opakovaně tvrdila, že se genocidy v Pásmu Gazy nedopouští a že vede jen obrannou ofenzivu proti tamnímu teroristickému hnutí Hamás. Ten rezoluci přivítal, ač se v ní také píše, že válečným zločinem byl i teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, jímž nynější válka v Gaze začala.
"Politika a činy Izraele v Gaze splňují právní definici genocidy z článku II úmluvy OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948," uvedlo mezinárodní sdružení, jehož členy je na pět set akademiků, právníků, novinářů, aktivistů i přeživších genocidy.
Úmluva OSN z roku 1948 byla přijata po masovém vyvražďování Židů nacisty za druhé světové války a genocidu definuje jako zločiny spáchané "s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu." Izrael se k této úmluvě připojil mezi prvními a celkem k ní přistoupilo na 150 států včetně Česka.
Rezoluce IAGS nyní vyzvala Izrael, aby okamžitě ukončil všechny činy, které představují genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti vůči Palestincům v Gaze, včetně nuceného vysídlování, úmyslných útoků na civilisty, hladovění, blokování humanitární pomoci, vody, paliva a dalších věcí nezbytných pro přežití.
Z genocidy vůči Palestincům viní Izrael i několik zemí, mezinárodní lidskoprávní organizace i některé izraelské nevládní organizace.
Už v prosinci 2023 podala Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu žádost, aby tento soud OSN zahájil řízení se státem Izrael, který se podle JAR v Pásmu Gazy dopouští genocidy a porušuje úmluvu OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948. Soud zahájil řízení v této věci loni v lednu, ale zatím vynesl jen několik předběžných opatření a nerozhodoval o tom, zda se Izrael genocidy dopouští. Haagský soud několikrát vyzval Izrael, aby zvýšil dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy; nařízení soudu jsou právně závazná, soud ale nemá prostředky k jejich vymáhání.
Kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Gaze, vydal loni v listopadu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), jehož jurisdikci Izrael neuznává.