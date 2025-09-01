Zahraničí

Izrael v Gaze páchá genocidu a válečné zločiny, shodli se experti

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Mezinárodní sdružení expertů zabývajících se studiem genocidy (IAGS) se podle agentury Reuters shodlo, že z právního hlediska lze říci, že Izrael se v palestinském Pásmu Gazy dopouští genocidy. Uvedlo rovněž, že izraelské akce v Gaze jsou podle mezinárodního práva válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti.
Anas al-Šaríf byl členem fotografického týmu agentury Reuters, který za snímky útoku Hamásu 7. října 2023 a počátku izraelské ofenzivy v Gaze získal Pulitzerovu cenu.
Anas al-Šaríf byl členem fotografického týmu agentury Reuters, který za snímky útoku Hamásu 7. října 2023 a počátku izraelské ofenzivy v Gaze získal Pulitzerovu cenu. | Foto: Anas al-Sharif

Izraelská vláda se k rezoluci IAGS bezprostředně nevyjádřila, ale v minulosti opakovaně tvrdila, že se genocidy v Pásmu Gazy nedopouští a že vede jen obrannou ofenzivu proti tamnímu teroristickému hnutí Hamás. Ten rezoluci přivítal, ač se v ní také píše, že válečným zločinem byl i teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, jímž nynější válka v Gaze začala.

"Politika a činy Izraele v Gaze splňují právní definici genocidy z článku II úmluvy OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948," uvedlo mezinárodní sdružení, jehož členy je na pět set akademiků, právníků, novinářů, aktivistů i přeživších genocidy.

Úmluva OSN z roku 1948 byla přijata po masovém vyvražďování Židů nacisty za druhé světové války a genocidu definuje jako zločiny spáchané "s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu." Izrael se k této úmluvě připojil mezi prvními a celkem k ní přistoupilo na 150 států včetně Česka.

Rezoluce IAGS nyní vyzvala Izrael, aby okamžitě ukončil všechny činy, které představují genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti vůči Palestincům v Gaze, včetně nuceného vysídlování, úmyslných útoků na civilisty, hladovění, blokování humanitární pomoci, vody, paliva a dalších věcí nezbytných pro přežití.

Z genocidy vůči Palestincům viní Izrael i několik zemí, mezinárodní lidskoprávní organizace i některé izraelské nevládní organizace.

Související

Mezi oběťmi v Gaze je 83 procent civilistů, tvrdí švédská databáze. Izrael nesouhlasí

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Už v prosinci 2023 podala Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu žádost, aby tento soud OSN zahájil řízení se státem Izrael, který se podle JAR v Pásmu Gazy dopouští genocidy a porušuje úmluvu OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948. Soud zahájil řízení v této věci loni v lednu, ale zatím vynesl jen několik předběžných opatření a nerozhodoval o tom, zda se Izrael genocidy dopouští. Haagský soud několikrát vyzval Izrael, aby zvýšil dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy; nařízení soudu jsou právně závazná, soud ale nemá prostředky k jejich vymáhání.

Kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Gaze, vydal loni v listopadu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), jehož jurisdikci Izrael neuznává.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

My jsme si obchodní válku nezačali, vzkazuje EU Trumpovi

My jsme si obchodní válku nezačali, vzkazuje EU Trumpovi

Konec přetvářky. Putinův nejvyšší velitel veřejně rozmetal Trumpovy naděje na mír

Konec přetvářky. Putinův nejvyšší velitel veřejně rozmetal Trumpovy naděje na mír
0:59

Na pár důchodců v Rakousku zaútočilo stádo krav. Muž zemřel, seniorka je v nemocnici

Na pár důchodců v Rakousku zaútočilo stádo krav. Muž zemřel, seniorka je v nemocnici
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Gaza genocida

Právě se děje

před 5 minutami
Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Po Australian Open došel Jiří Lehečka mezi osm vyvolených také na US Open, odborníci přitom českého hráče popisují jako "mechanického agresora".
Aktualizováno před 15 minutami
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
Politická šikana: Babiš recykluje lidi, do politiky vrací i ty, které dříve ponížil
32:21

Politická šikana: Babiš recykluje lidi, do politiky vrací i ty, které dříve ponížil

Kolem Babiše se pořád točí stejná jména: Plaga, Schillerová, Vojtěch, Havlíček. Je to dobrá volba? Poslechněte si další díl podcastu Politická šikana.
před 47 minutami
Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Nejbohatším Čechem podle webu e15.cz je s majetkem v hodnotě 393 miliard korun dědička finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou.
Aktualizováno před 59 minutami
Část nábřeží u Karlova mostu se bude jmenovat po Karlu Schwarzenbergovi

Část nábřeží u Karlova mostu se bude jmenovat po Karlu Schwarzenbergovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého Karla Schwarzenberga.
před 1 hodinou
Čínské batohy z Ruska už jsou v české armádě. Dodavatel vyměnil vojákům přezky

Čínské batohy z Ruska už jsou v české armádě. Dodavatel vyměnil vojákům přezky

Eskapády s 800 čínskými batohy pro armádu zadržených v Rusku jsou, zdá se, u konce. Řeší se už jen penále, které by měla slovenská firma zaplatit.
před 1 hodinou
Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

Po několika měsících bychom se nad Českem opět mohli dočkat výraznější polární záře. Počasí bude pozorovatelům přát hlavně na východě republiky.
Další zprávy