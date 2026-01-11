Izrael útočí na jihu Libanonu na Hizballáh, obyvatele vyzval k evakuaci

Izraelská armáda dnes udeřila na jihu Libanonu na cíle, které označila za spojené s militantním hnutím Hizballáh. Uvedla to místní tisková agentura ANI. Před útokem vyzvala izraelská armáda obyvatele oblasti, aby se evakuovali, píše agentura AFP.
Izraelské stíhačky podle ANI provedly více než deset náletů a způsobily značné škody na budovách ve vesnici Kafr Hata severně od řeky Lítání. Agentura informovala také o izraelských útocích na další obce, při kterých nebyl nikdo zraněn.
Armáda sousedního Izraele dříve vydala rozkaz k evakuaci a varovala, že zaútočí na vojenskou infrastrukturu Hizballáhu „v reakci na jeho nelegální pokusy obnovit svou činnost v této oblasti“ a také porušení dohody o příměří. Útoky proti šíitskému hnutí v jižním Libanonu oznámila také v předchozích dnech.
Údery následovaly poté, co libanonská armáda ve čtvrtek oznámila, že dokončila odzbrojení Hizballáhu v souladu s dohodou o příměří z listopadu 2024 mezi Izraelem a hnutím. Tato fáze se týkala jižní oblasti země až po řeku Lítání, vzdálenou přibližně 30 kilometrů od hranice s Izraelem.
Izrael tyto snahy o odzbrojení Hizballáhu označil za povzbudivý začátek, dlouhodobě však hnutí podezřívá ze snahy obnovit s podporou Íránu svou vojenskou činnost. Navzdory příměří izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojeny především právě s Hizballáhem.
Podle dohody o příměří musí hnutí stáhnout své síly severně od řeky Lítání a zničit svou vojenskou infrastrukturu v evakuovaných oblastech. Hizballáh, oslabený po válce s Izraelem z roku 2024, odmítá odevzdat zbraně ve zbylé části země, píše AFP. Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu.
Tichý hrdina. Co zažil 46letý zdravotník, který byl více než rok v bunkru na první linii?
Byl to plachý, jemný muž, který nejraději trávil čas s rodinou a zvířaty. Veterinář, který měl pět dětí a domácí zvířata. Loni ale Serhij Tyščenko získal nejvyšší ukrajinské vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Ve svých 46 letech strávil jako bojový zdravotník neuvěřitelných 472 dní bez vystřídání na první linii. Jeho příběh přinesl deník New York Times.
Protivládní protesty v Íránu si vyžádaly dvě 500 obětí a tisíce zadržených
Při masových protestech proti teokratickému režimu v Íránu za poslední dva týdny zahynulo nejméně 538 lidí, uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech.
ŽIVĚVe Finsku čekají mrazy až minus 40, Německo v pondělí zavře školy
Tisíce turistů dnes uvázly na letišti Kittilä na severu Finska, kde byly kvůli silnému mrazu zrušeny lety. Teploty tam klesly až na minus 37 stupňů Celsia, uvedla agentura AP. Na západě Německa v pondělí kvůli očekávané ledovce zůstanou zavřené mnohé školy.
ŽIVĚŠvédsko investuje 15 miliard do protivzdušné obrany, obává se hrozeb z Ruska
Švédsko do systémů protivzdušné obrany investuje 15 miliard švédských korun (zhruba 34 miliard Kč). Oznámila to vláda této skandinávské země. Primárním cílem investic je podle vlády ochrana civilistů a civilní infrastruktury, informuje agentura Reuters.