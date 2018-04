Izrael upustil od plánu vyhostit 35 tisíc afrických migrantů. Odejít by měli dobrovolně, tvrdí vláda

před 2 hodinami

Jeruzalém - Izraelská vláda v úterý nejvyššímu soudu v zemi oznámila, že opouští plán deportovat proti jejich vůli tisíce afrických migrantů, kteří do Izraele přišli nelegálně. Uvedla to agentura Reuters. Původně se Izrael chystal deportovat asi 35 tisíc afrických migrantů do třetích zemí.

Migranti měli odejít i proti své vůli. V dopisu nejvyššímu soudu vláda oznámila, že tento plán "už není na pořadu dne". Úřady ale budou nadále usilovat o to, aby migranti zemi opustili dobrovolně, uvedla vláda.

Většina Afričanů v Izraeli pochází z Eritreje, kde panuje diktatura, nebo z násilím zmítaného Súdánu. Tito lidé mají z nuceného návratu do vlasti strach.

Izraelská vláda většinu afrických běženců považuje za ekonomické migranty a zatím tvrdila, že nemá povinnost jim umožnit v zemi žít. Kritici přístup vlády označili za neetický a upozornili, že kazí pověst Izraele jakožto útočiště pro židovské migranty.