Reklama
Reklama
Izrael u Řecka zasáhl proti flotile plující do Gazy, zadržel asi 175 lidí

ČTK

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než 20 lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. S odvoláním na vyjádření izraelského ministerstva zahraničí to píše agentura AFP.

Záběry z bezpečnostní kamery ukazují posádku druhé flotily, která vyplula ze španělského přístavu Barcelona s humanitární pomocí pro Palestince v Gaze, 30. dubna 2026.Foto: Reuters
Reklama

Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve podle agentury Reuters uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka.

Několik desítek lodí vyplulo z Barcelony 12. dubna s cílem překonat izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy, kde navzdory vratkému a často porušovanému příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás zůstává humanitární situace nadále špatná.

Související

Izraelské ozbrojené síly zadržely lodě stovky kilometrů od izraelského pobřeží. „Je to pirátství,“ uvedli organizátoři v prohlášení. „Nezákonné zadržení lidských bytostí na otevřeném moři blízko Kréty je potvrzením toho, že Izrael může jednat zcela beztrestně a bez jakýchkoliv důsledků daleko od svých hranic,“ cituje Reuters z prohlášení. Žádný stát podle organizátorů nemá právo nárokovat si, kontrolovat anebo okupovat mezinárodní vody, nicméně Izrael tak učinil a „okupuje Středozemní moře u břehů Evropy“.

To, že se flotila nachází v blízkosti Kréty, ve čtvrtek uvedl i server The Times of Israel, a to s odvoláním na veřejně dostupné údaje služeb monitorujících námořní plavbu. Podle serveru flotilu tvoří 58 plavidel.

Reklama
Reklama

K zadržení lodí se už vyjádřil izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon, který lidi na palubách označil za blouznivé agitátory, kteří baží po pozornosti. „Další provokační flotila byla zadržena ještě předtím, než dosáhla naší oblasti,“ napsal diplomat na síti X. Vzhledem k tomu, že flotila mířila do Pásma Gazy a ne do Izraele, není podle agentur jasné, co izraelský velvyslanec mínil slovy "naše oblast". Izraelská armáda v současnosti vojensky kontroluje více než polovinu území Pásma Gazy a pod úplnou kontrolou Izraele je také jakýkoliv pohyb lidí a zboží do oblasti a z ní, stejně jako vzdušný prostor nad pásmem a jeho teritoriální vody.

Izraelské ozbrojené síly překazily i loňský říjnový pokus flotily proplout s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Tehdy na lodích zadržely více než 450 lidí. Izraelské úřady je po převozu do Izraele postupně deportovaly.

Mohlo by vás zajímat: Íránci nejsou hloupí, říká generál Šedivý. „Ty nejmodernější zbraně si USA schovávají“

Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Šedivý. | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají také na svědomí Ukrajinci.

ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic

Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.

Reklama
Dítě, kojenec, pláč, matka, láska, rodič

Bacillus cereus dál číhá v tisících balení, může způsobit i smrt. Poslanci zuří

Problémy s otrávenou kojeneckou výživou trvají. „Ještě před týdnem mi volala vyděšená maminka, že dostala v jedné řetězcové lékárně kontaminovaný vzorek,“ řekl na jednání sněmovního zdravotního výboru poslanec David Kasal (ANO). Podle Pirátky Evy Šrámkové se do oběhu dostalo 647 806 balení zamořených šarží, záznamy o stažení jsou ale jen u 3,5 tisíce z nich. „Je třeba zpřísnit legislativu,“ řekla.

Reklama
Reklama
Reklama