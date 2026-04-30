Izrael u Řecka zasáhl proti flotile plující do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než 20 lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. S odvoláním na vyjádření izraelského ministerstva zahraničí to píše agentura AFP.
Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve podle agentury Reuters uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka.
Několik desítek lodí vyplulo z Barcelony 12. dubna s cílem překonat izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy, kde navzdory vratkému a často porušovanému příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás zůstává humanitární situace nadále špatná.
Izraelské ozbrojené síly zadržely lodě stovky kilometrů od izraelského pobřeží. „Je to pirátství,“ uvedli organizátoři v prohlášení. „Nezákonné zadržení lidských bytostí na otevřeném moři blízko Kréty je potvrzením toho, že Izrael může jednat zcela beztrestně a bez jakýchkoliv důsledků daleko od svých hranic,“ cituje Reuters z prohlášení. Žádný stát podle organizátorů nemá právo nárokovat si, kontrolovat anebo okupovat mezinárodní vody, nicméně Izrael tak učinil a „okupuje Středozemní moře u břehů Evropy“.
To, že se flotila nachází v blízkosti Kréty, ve čtvrtek uvedl i server The Times of Israel, a to s odvoláním na veřejně dostupné údaje služeb monitorujících námořní plavbu. Podle serveru flotilu tvoří 58 plavidel.
K zadržení lodí se už vyjádřil izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon, který lidi na palubách označil za blouznivé agitátory, kteří baží po pozornosti. „Další provokační flotila byla zadržena ještě předtím, než dosáhla naší oblasti,“ napsal diplomat na síti X. Vzhledem k tomu, že flotila mířila do Pásma Gazy a ne do Izraele, není podle agentur jasné, co izraelský velvyslanec mínil slovy "naše oblast". Izraelská armáda v současnosti vojensky kontroluje více než polovinu území Pásma Gazy a pod úplnou kontrolou Izraele je také jakýkoliv pohyb lidí a zboží do oblasti a z ní, stejně jako vzdušný prostor nad pásmem a jeho teritoriální vody.
Izraelské ozbrojené síly překazily i loňský říjnový pokus flotily proplout s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Tehdy na lodích zadržely více než 450 lidí. Izraelské úřady je po převozu do Izraele postupně deportovaly.
Mohlo by vás zajímat: Íránci nejsou hloupí, říká generál Šedivý. „Ty nejmodernější zbraně si USA schovávají“
Mrazy v noci na čtvrtek nám způsobily škody za stovky milionů korun, tvrdí ovocnáři
Mrazy, které Česko zasáhly v noci na dnešek, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun.
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
„Oto, jdi někam,“ opírá se hudebník ze Survivoru do ministra. Kultura nemá vydělávat, tvrdí
„Když politici ukazují prstem a zasévají nenávist, lidé to začnou brát jako normu,“ říká Jakub Bína ve Spotlightu Aktuálně.cz. Frontman kapely Skyline v rozhovoru ostře komentuje stav veřejné debaty i roli kultury. V osobní rovině mluví o disciplíně, účasti v soutěži Survivor nebo o tom, proč se hudbou nechce živit naplno.
Česko čeká slunečný víkend s letními teplotami, v neděli může být až 28 stupňů
Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na 28 stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Bacillus cereus dál číhá v tisících balení, může způsobit i smrt. Poslanci zuří
Problémy s otrávenou kojeneckou výživou trvají. „Ještě před týdnem mi volala vyděšená maminka, že dostala v jedné řetězcové lékárně kontaminovaný vzorek,“ řekl na jednání sněmovního zdravotního výboru poslanec David Kasal (ANO). Podle Pirátky Evy Šrámkové se do oběhu dostalo 647 806 balení zamořených šarží, záznamy o stažení jsou ale jen u 3,5 tisíce z nich. „Je třeba zpřísnit legislativu,“ řekla.