Izraelské znovuzrození. Lidé během svátků mohou na večeře i navštěvovat blízké

Izraelci slaví Pesach. Zatímco většina evropských zemí chystá na Velikonoce přísná protiepidemická opatření, život v židovském státě se postupně vrací k normálu. Rodiny se tak na jeden z nejstarších náboženských svátků mohou potkávat, jsou otevřené synagogy i restaurace. Země naočkovala proti nemoci covid-19 už většinu obyvatel.

"Mohu se scházet s přáteli, chodit na večeře, setkávat se s rodinou. Je to tu už úplně uvolněné, může nás sedět dvacet u jednoho stolu," popisuje serveru Aktuálně.cz Tomi Shved z Tel Avivu, který přišel do Izraele z tehdejšího Československa před více než 40 lety.

Přes polovinu obyvatel Izraele už dostalo obě dávky vakcíny proti koronaviru. Ti, kteří se nechali naočkovat, dostali průkaz, se kterým mohou chodit do divadel, restaurací nebo sportovních center. Naočkovaní učitelé znovu zahajují prezenční výuku. Uvnitř se mohou scházet skupiny až 20 lidí, venku až 50.

O to symboličtější je, že právě Pesach je vůbec prvním svátkem za poslední rok, který Izraelci mohou slavit téměř jako dřív. Pesach, někdy přezdívaný židovské Velikonoce, se v zemi slaví sedm dní, z nichž první a poslední den jsou největšími svátky. Připomíná útěk Židů z egyptského otroctví. Pocit osvobození a nové naděje ale letos po dlouhých měsících přísných opatření získává nový význam.

"Není symbolické jen to, že je to svátek svobody, ale je to také svátek rodiny," vysvětluje pro list The Times of Israel David Stav, hlavní rabín města Šoham a šéf liberální ortodoxní organizace Tzohar. "Letos se rodiny znovu shledávají. Lidé, kteří byli velmi opuštění, zvlášť starší lidé byli odděleni od rodin, teď najednou znovu nalézají svobodu a radost z toho, že mohou být spolu."

Lockdown a očkování

Lidé mají možnost během jarních oslav navštívit třeba koncert a festival nebo zajít s dětmi, na které oslavy svátku často cílí, na workshopy. "Velmi se to změnilo. Loni platil úplný lockdown, nesměli jsme nikam chodit a vidět jsem se směl jen s nejbližší rodinou, maximálně v šesti lidech. Všechno bylo velice špatné," vzpomíná Shved. Vláda tehdy zavřela i synagogy a mnoho lidí svátek slavilo s rodinou přes videohovory. Nebo zůstali úplně sami.

Teď v Izraeli přibývá okolo 450 nových případů nákazy denně, ty už ale mají často lehčí průběh a nemocnice se začínají vyprazdňovat. Lidé se například minulou sobotu sešli na velkou společnou večeři seder, tedy na první z důležitých událostí Pesachu.

"Je to výsledek přísných opatření, která jsme měli," myslí si Shved. "Přísných lockdownů a velmi rychlého očkování."

Přesto ještě země nemá nad koronavirem vyhráno. Tomi Shved i po svém očkování zůstává opatrný, ačkoliv podle svých slov už k několika přátelům na večeři vyrazil. V Izraeli jako i v jiných státech se totiž objevuje skupina lidí, kteří se očkovat nechtějí.

Komunita ultraortodoxních Židů, kteří ze začátku váhali, už naočkována víceméně je. Problémem jsou teď někteří lidé, kteří věří například konspiračním teoriím, upozorňuje list Foreign Policy. Kromě toho, že bez očkování je jejich život a pohyb omezený, ale tamní vláda nemá žádný způsob, jak je k vakcinaci přinutit.

Obrat k lepšímu

Zdravotnické úřady očekávají, že oběma dávkami vakcíny budou do konce května naočkováni všichni, kdo na to mají nárok. Třetina občanů jsou lidé do 16 let a v této skupině se začne očkovat, až firmy Pfizer a BioNTech označí svůj přípravek za bezpečný i pro děti. Zatím se očkují ve skupině do 16 let jenom chronicky nemocní nebo obézní.

Podle statistik se v Izraeli od začátku epidemie nakazilo koronavirem přes 832 tisíc lidí a zemřelo 6188 pacientů.

Shved věří, že se situace v zemi i ve zbytku světa začíná obracet k lepšímu. "To je rozdíl mezi nadějí a očekáváním. V očekávání se můžete zklamat, ale naděje vám zůstane," dodává se smíchem.

