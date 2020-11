Izrael si za smrt fyzika zaslouží útok, napsal íránský tisk. Pomstu chtějí i poslanci

Íránští poslanci v neděli podepsali výzvu k pomstě za smrt jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeho. Ten v pátek zemřel po atentátu u Teheránu a většina íránských představitelů útok připsala Izraeli. Státní list Kejhán napsal, že pokud se vina Izraele potvrdí, měl by následovat útok na izraelskou Haifu, který by měl mít materiální i lidské oběti.

Výzva, která se v neděli podepisovala v íránském parlamentu, obsahuje i návrh na přijetí zákona, který vládě umožní vypovědět spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), která kontroluje íránské jaderné provozy. Poslední slovo v otázkách jaderného programu má ale v Íránu nejvyšší bezpečnostní rada, napsala agentura AFP.

Jaderný fyzik Mohsen Fachrízádeh podle íránských úřadů vedl odbor ministerstva obrany, který se zabývá výzkumem a inovacemi a kromě jiného řeší i "protiatomovou obranu". V neděli se za Fachrízádeho konaly obřady v mešitách v posvátných místech šíitského islámu v Mašhadu a Komu, následovat měl obřad v teheránském mauzoleu imáma Chomejního.

Írán Izraeli připsal vraždy několika svých jiných jaderných vědců z minulosti, na Fachrízádeho ve svém projevu před dvěma lety upozornil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Označuje ho za člověka, který vedl program využití jaderné technologie ve vojenství. Írán obvinění z toho, že se snaží získat jadernou zbraň, vytrvale odmítá.

Íránský prezident Hasan Rúhání obvinil Izrael, že se snaží v regionu vyvolat chaos, a pohrozil "odvetou v pravý čas". Írán ale podle jeho slov nehodlá padnout do léčky nastražené Izraelem. Předseda parlamentu Mohammad Kalíbaf na nedělní ranní schůzi poslancům řekl, že íránská reakce na atentát musí být důrazná a odstrašující.

Všichni přítomní se podepsali pod prohlášení, v němž se uvádí, že nejlepší reakcí na "teroristické činy Izraele, USA a jejich spojenců bude obnova velkolepého íránského jaderného průmyslu" a vypovězení spolupráce s MAAE. Nejkonzervativnější z poslanců prohlásili, že Írán inspektorům nejen zakáže návštěvy jaderných zařízení, ale i schůzky s odborníky a vědci.

Mluvčí íránské organizace pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí ale v sobotu řekl, že o inspekcích MAAE se bude rozhodovat na nejvyšší úrovni, čímž naznačil, že to není otázka pro parlament.

List Kejhán, jehož šéfredaktora jmenuje duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, v neděli napsal, že Írán by měl za atentát na Fachrízádeho zaútočit na izraelskou přístavní Haifu. "Útok by měl být veden tak, aby zničil tamní provozy a způsobil i velké lidské ztráty," napsal komentátor listu.

Agentura Reuters ale připomíná, že by takový útok snížil naději, že USA změní politiku vůči Íránu po nástupu zvoleného prezidenta Joea Bidena do Bílého domu. Současný prezident Donald Trump před dvěma lety odstoupil od smlouvy o íránském jaderném programu a obnovil protiíránské sankce. Írán pak začal dohodu vypovídat také a nyní ji už porušuje, i když inspektory MAAE do svých provozů stále pouští.