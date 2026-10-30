Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu nezískal Netanyahu, ani opozice

Izraelská volební komise v noci na pátek zveřejnila konečné výsledky úterních parlamentních voleb, potřebnou nadpoloviční většinu hlasů ve 120členném Knesetu v nich nezískala ani současná vládní koalice, ani strany opozice.
V souladu s předběžně uváděnými výsledky budou mít strany dosavadní koalice premiéra Benjamina Netanjahua 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 poslanců a zbývajících 19 mandátů připadne arabským stranám. Informoval o tom server The Times of Israel.
Konečné oficiální výsledky budou 4. listopadu předány izraelskému prezidentovi Jicchakovi Herzogovi, a to po prověření případných pochybení a vyřízení stížnosti. Členové 26. Knesetu pak složí přísahu 10. listopadu.
Podle konečných výsledků získal Netanjahuův Likud 27 mandátů oproti předběžně uváděným 26. Extrémně pravicová osadnická koalice Náboženský sionismus ministra financí Becalela Smotriče získala šest mandátů, krajně pravicová Židovská síla ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira sedm mandátů. Podobně vládní sefardská náboženská strana Šas bude mít v Knesetu šest křesel, vládní aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus tóry sedm.
Jednadvacet poslanců v Knesetu bude mít nová opoziční centristická strana Jašar bývalého náčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota. Dvě nové opoziční koalice Spolu expremiérů Jaira Lapida a Naftaliho Bennetta a Demokraté, ve které je bývalá dominantní středolevá formace Strana práce a levicový Merec, získaly 12, respektive osm mandátů. Opoziční blok v parlamentu uzavírá opoziční nacionalistická sekulární strana Izrael je náš domov někdejšího ministra obrany Avigdora Liebermana se sedmi poslanci.
Rekordní počet 19 poslanců pak budou mít v novém složení Knesetu arabské strany. Jednotná kandidátka, která sdružuje arabské formace Balad, Hadaš a Taal, získala 11 mandátů, arabská islamistická formace Raam osm mandátů.
Strana Likud ve středu prohlásila, že arabské strany, které „podporují terorismus a zničení židovského státu“, volby ukradly. Podle Likudu tyto strany využily korupce, výhrůžek, násilí a klamu, aby zvýšily účast arabských voličů při hlasování. Sám Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý. Ben Gvir pak v pátek vyzval tajnou službu Šin Bet, aby okamžitě zatkla vůdce arabských stran, které označil za podezřelé z toho, že přijali peníze z Kataru. Ten nařčení odmítl.
Konečná volební účast činila 77,9 procenta oprávněných voličů, odevzdáno bylo více než 5,7 milionu hlasů. Ve volbách kandidovalo celkem 37 stran a hnutí, zbývající nepřekročily práh 3,25 procenta odevzdaných hlasů.
Současná vládní koalice je u moci od roku 2022, v tehdejších volbách Likud získal 32 mandátů a vládní koalice měla zpočátku 64 mandátů. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách pouze deset poslanců.
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