Izrael se inspiruje u Trumpa, palestinské vězně budou hlídat krokodýli

Izraelské ministerstvo životního prostředí změnilo status krokodýlů nilských, což otevírá cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. Informovala o tom v pátek izraelská média. Podle nich nižší ochrana vychází vstříc nápadu ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben Gvira, aby krokodýlové hlídali vnější perimetr věznic, kde jsou drženi palestinští vězni.
Podle dosavadní kvalifikace krokodýlů nilských jako divokých zvířat bylo možné je využívat jen pro vzdělávací a vědecké účely. Nová kvalifikace nařízená ministryní Idit Silmanovou však umožňuje jejich využití i pro jiné účely. Ministerští úředníci původně změnu statusu krokodýlů odmítali.
Podle médií úprava umožní izraelské vězeňské službě se obrátit na chov krokodýlů ve městě Hamat Gaderm, aby půjčila několik zvířat. Podle serveru The Jerusalem Post vězeňská služba skutečně připravuje pilotní projekt nasazení krokodýlů v hlídaném areálu věznic.
S nápadem jako první přišel krajně pravicový ministr Ben Gvir, který se zřejmě inspiroval detenčním centrem pro migranty v americkém státě Florida známém jako Aligátoří Alcatraz. Centrum loni vzniklo v mokřadech Everglades, kde žijí mimo jiné aligátoři a krajty. V té době se stalo jedním ze symbolů tvrdé protiimigrační politiky prezidenta Donalda Trumpa, který kromě ekologů kritizovali i ochránci lidských práv za podmínky, jimž zde byli zadržení migranti vystaveni. V červnu americké úřady oznámily, že středisko končí.
Ben Gvir dlouhodobě podporuje zpřísnění podmínek, kterým Palestinci čelí v izraelských věznicích. Již v současnosti však izraelská vězeňská služba čelí mezinárodní kritice za špatné zacházení s palestinskými vězni. Loni izraelský nejvyšší soud nařídil zlepšit stravování vězňů a letos označil za nezákonný plošný zákaz návštěv ze strany Červeného kříže.
Ben Gvir věznice navštěvuje a byl opakovaně kritizován za nevhodné chování k vězňům. Na jednom videu se například posmíval palestinskému vůdci Marvánovi Barghútímu. Část palestinských vězňů Izrael drží ve svých vězení i mnoho měsíců, aniž by je formálně obžaloval.
Mohlo by vás také zajímat: Izraelské letectvo v noci na 9. dubna 2026 podniklo masivní nálety na Bejrút
Příkaz z vedení ODS. Praha 1 musí z kandidátky vyhodit exstarostu Dvořáka
Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 Filip Dvořák. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální organizace. Novinářům to v pátek po jednání výkonné rady ODS řekli předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda Tomáš Portlík.
ŽIVĚ Ukrajina má novou vládu. Zelenskyj musí navrhnout dva ministry
Ukrajinský parlament schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra i jeho novou vládu. Hlasování se netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident.
V Národním parku Šumava hoří les v obtížně přístupném terénu
V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50krát 50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se požár dál nešíří, informovali na síti X. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Pelé, Maradona, Messi. Všichni nosili desítku, ale právě tahle má hodnotu přes 100 milionů
Číslo 10 už dávno není jen číslem na zádech fotbalisty. Je symbolem geniality, kterou se proslavili Pelé, Maradona i Messi. Právě Pelého legendární dres z finále mistrovství světa 1958 v aukční síni Sotheby’s v pátek změnil majitele za 4,9 milionu dolarů (přes 100 milionů korun) a stal se druhým nejdražším sportovním dresem všech dob.
Firmy dostanou bezplatné povolenky výměnou za investice do dekarbonizace
Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou v pátek představila Evropská komise. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040.