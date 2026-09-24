Izrael se bude dále bránit, nemá jinou možnost, řekl v OSN Netanjahu

Izrael se bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Ve čtvrtek to v projevu během všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten v projevu mimo jiné zmínil hrozbu, kterou představoval Írán, a také útoky palestinských teroristů na Izrael.
Netanjahu ostře odmítl obvinění své země z genocidy a ty, kteří taková obvinění vznášejí, by se podle izraelského premiéra měli stydět. Netanjahu v této souvislosti výslovně zmínil newyorského starostu Zohrana Mamdaniho.
„Izrael brání sebe a brání i řadu zemí, jejichž delegáti opustili sál,“ řekl Netanjahu na adresu diplomatů, kteří po jeho příchodu k řečnickému pultu na protest odešli z místnosti. Poznamenal, že mnozí představitelé těchto zemí mu soukromě děkují za to, že Izrael spolu s USA zabránil Íránu získat jaderné zbraně.
Netanjahu hovořil o útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023, což označil za nejhorší masakr židů od holokaustu. Hamás a jeho spojenci při útoku pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Pásmu Gazy tehdy kontrolovaném Hamásem. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které podléhá Hamásu, zabila od počátku války přes 73 000 lidí. Podle zahraničních nevládních organizací byli přes 80 procent obětí civilisté.
Od října loňského roku platí Spojenými státy zprostředkované příměří, izraelské údery ale pokračují a dosud se strany nedohodly na parametrech odzbrojení Hamásu a izraelském stažení z Pásma Gazy.
Od začátku příměří podle palestinských zdravotnických zdrojů bylo v Pásmu Gazy zabito 1400 Palestinců, většinou civilistů. Izraelská armáda za stejnou dobu podle svých oznámení přišla v konfliktu o čtyři své vojáky.
Izrael podle Netanjahua v odpovědi na útok Hamásu „povstal a bojoval jako lev“. „To je Izrael. Jeden národ bojující za svou budoucnost,“ řekl.
V projevu Netanjahu ocenil také amerického prezidenta Donalda Trumpa, když řekl, že USA a Izrael společně zachraňují civilizaci. Obě země letos v únoru zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit mu v získání nukleárních zbraní. Teherán opakovaně tvrdí, že jeho jaderný program je výhradně mírový.
Zatímco Spojené státy izraelský premiér ocenil, na adresu Británie a Francie nešetřil kritikou. Prohlásil, že z těchto zemí, které kdysi měly koloniální impéria, zní obvinění Izraele z kolonialismu.
Netanjahu v OSN označil mladé Izraelce, kteří útočí na palestinská sídla na okupovaném Západním břehu, za mladistvé delikventy. Uvedl, že jich je jen hrstka a že "hází kamení a kácí olivovníky". Dodal ale, že nedovolí, aby lidé brali spravedlnost do svých rukou.
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