Přeskočit na obsah
Benative
24. 9. Jaromír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Izrael se bude dále bránit, nemá jinou možnost, řekl v OSN Netanjahu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Izrael se bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Ve čtvrtek to v projevu během všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten v projevu mimo jiné zmínil hrozbu, kterou představoval Írán, a také útoky palestinských teroristů na Izrael.

81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City
V projevu Netanjahu ocenil také amerického prezidenta Donalda Trumpa, když řekl, že USA a Izrael společně zachraňují civilizaciFoto: REUTERS – Mike Segar
Reklama

Netanjahu ostře odmítl obvinění své země z genocidy a ty, kteří taková obvinění vznášejí, by se podle izraelského premiéra měli stydět. Netanjahu v této souvislosti výslovně zmínil newyorského starostu Zohrana Mamdaniho.

„Izrael brání sebe a brání i řadu zemí, jejichž delegáti opustili sál,“ řekl Netanjahu na adresu diplomatů, kteří po jeho příchodu k řečnickému pultu na protest odešli z místnosti. Poznamenal, že mnozí představitelé těchto zemí mu soukromě děkují za to, že Izrael spolu s USA zabránil Íránu získat jaderné zbraně.

Související

Netanjahu hovořil o útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023, což označil za nejhorší masakr židů od holokaustu. Hamás a jeho spojenci při útoku pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.

Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Pásmu Gazy tehdy kontrolovaném Hamásem. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které podléhá Hamásu, zabila od počátku války přes 73 000 lidí. Podle zahraničních nevládních organizací byli přes 80 procent obětí civilisté.

Reklama
Reklama

Od října loňského roku platí Spojenými státy zprostředkované příměří, izraelské údery ale pokračují a dosud se strany nedohodly na parametrech odzbrojení Hamásu a izraelském stažení z Pásma Gazy.

Od začátku příměří podle palestinských zdravotnických zdrojů bylo v Pásmu Gazy zabito 1400 Palestinců, většinou civilistů. Izraelská armáda za stejnou dobu podle svých oznámení přišla v konfliktu o čtyři své vojáky.

Související

Izrael podle Netanjahua v odpovědi na útok Hamásu „povstal a bojoval jako lev“. „To je Izrael. Jeden národ bojující za svou budoucnost,“ řekl.

V projevu Netanjahu ocenil také amerického prezidenta Donalda Trumpa, když řekl, že USA a Izrael společně zachraňují civilizaci. Obě země letos v únoru zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit mu v získání nukleárních zbraní. Teherán opakovaně tvrdí, že jeho jaderný program je výhradně mírový.

Reklama
Reklama

Zatímco Spojené státy izraelský premiér ocenil, na adresu Británie a Francie nešetřil kritikou. Prohlásil, že z těchto zemí, které kdysi měly koloniální impéria, zní obvinění Izraele z kolonialismu.

Netanjahu v OSN označil mladé Izraelce, kteří útočí na palestinská sídla na okupovaném Západním břehu, za mladistvé delikventy. Uvedl, že jich je jen hrstka a že "hází kamení a kácí olivovníky". Dodal ale, že nedovolí, aby lidé brali spravedlnost do svých rukou.

Mohlo by vás zajímat: Greta Thunbergová se v Berlíně připojila k blokádě zbrojařské firmy Rheinmetall

Greta Thunbergová se v Berlíně připojila k blokádě zbrojařské firmy Rheinmetall | Video: Ryad Aref
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
vlajka OSN
vlajka OSN
vlajka OSN

Na osmdesát zemí včetně Česka vyzvalo v OSN k obnovení svobodné plavby v Perském zálivu

Koalice 80 zemí ve čtvrtek vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu a odsoudila útoky Íránu a jemenských Húsíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl podle agentury AFP bahrajnský ministr zahraničí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání. K prohlášení se připojilo i Česko.

France Ukraine Russia War
France Ukraine Russia War
France Ukraine Russia War

Francie by se podle Macrona mohla stát terčem podobného útoku jako v Lipsku

Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko/Halle, a který Německo připisuje Rusku. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého citovala agentura AFP.

FILE PHOTO: NATO flag flutters at the Tapa military base
FILE PHOTO: NATO flag flutters at the Tapa military base
FILE PHOTO: NATO flag flutters at the Tapa military base

USA budou dále poskytovat klíčové, ale omezenější kapacity NATO

Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci (NATO), zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama